İlhan Şeşen’e Son Veda Yapıldı

İLHAN ŞEŞEN’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Şarkıları “Sarılınca Sana”, “Ellerimde Çiçekler”, “Neler Oluyor Bize” gibi eserleriyle tanınan İlhan Şeşen, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Akciğer kanserine yenik düşen usta müzisyen, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

VEDA TÖRENİNE KATILIMCILAR

Şeşen için Kadıköy’deki Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen veda törenine, usta ismin ailesi, yeğenleri Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen, Talat Bulut, Ferdi Akarnur gibi pek çok tanınmış sima katıldı.

YAVUZ HAKAN TOK’UN AÇIKLAMALARI

Tören öncesinde NTV’den Ömer Vatanartıran’a açıklama yapan Yavuz Hakan Tok, İlhan Şeşen hakkında “Bir ozandan bahsedebiliriz. Çünkü onun şarkılarında hep bir öykü vardır. En önemli özelliği odur. Nerede bir İlhan Şeşen şarkısı duysanız, onun kaleminden çıktığını anlarsınız” şeklinde ifadeler kullandı.