İliç Maden Kazasında 43 Sanık Yargılanıyor

İŞÇİLERİN HAYATINI KAYBETTİĞİ HEYELAN DAVASI DEVAM EDİYOR

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madenindeki heyelan sonucu 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak yargılanan 43 sanığın duruşması devam ediyor. Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşmaya, tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle ile baz tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müşteki yakınları katıldı. Bazı tutuklu sanıklar ise, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Firari sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Duruşmaya, iftar için verilen aradan sonra devam edildi.

TALEPLERİN REDDİ VE MAĞDUR AİLELERİN KATILIMI

Cumhuriyet savcısı, barolar, dernekler, milletvekilleri ve sivil toplum kuruluşlarının davaya katılma taleplerinin reddedilmesini, mağdur ailelerin ise katılma taleplerinin kabul edilmesini istedi. Ancak mahkeme heyeti, mağdur olma, suçtan zarar görme ve davaya katılmaya ilişkin özel bir mevzuat olmadığı için talepleri reddetti. Tutuklu sanık olan şirketin sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü Swartz, tercüman eşliğinde savunma yaparak, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

SANIK SWARTZ’IN SAVUNMASI

Swartz, mütalaasında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyerek, “2021’de işe başladığımdan itibaren yapılan işlerde doğrudan ve dolaylı görev almadım” dedi. Suçlamaların kökeninde büyük hataların bulunduğunu söyleyen Swartz, “Geçmişim elektrik mühendisi olmasına rağmen Anagold’da mühendis olarak işe başlamadım. Bütün hataların proje ekibine yönlendirilmesi hata olmuştur” ifadelerini kullandı. Şirketin yapılanmasından ve görev dağılımından bahseden sanık, “Şirkette çalıştığım birimin yığın liçle ilgisi yoktur” dedi.

TUTUKLU SANIK DÜŞÜNCELERİ VE GÖREV TANIMI

Swartz, suçlamalara maruz kalmasının adaletsiz olduğunu belirterek, “Bu süreçlerin içinde olmadığım açıktır, farklı bir iş biriminde çalışmaktaydım” dedi. 10 aydır tutuklu olduğunu ifade eden Swartz, heyelanın değerlendirilmesi noktasında sorumluluğunun bulunmadığını, “Konteynerlerin yerleştirilmesinde rolüm ya da sorumluluğum bulunmamaktadır” diye ekledi. Duruşma, bugün saat 09.30’da devam edecek.