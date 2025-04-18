“İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı” TBMM’de!

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

3 ve daha fazla çocuklu aileleri amaç alan “İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”nın detayları belli olmaya başlıyor. Bu yeni program, otomotiv sektörünü ve vatandaşların araç erişimini artırmayı hedefliyor. Program, ilk kez otomobil alacak ailelere özel avantajlarla donatılıyor. Edinilen bilgilere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından oluşturulan bu program, özellikle dar gelirli ailelerin alım gücüne uyumlu, uzun vadeli finansman seçenekleri sunacak.

HANGİ AİLELER YARARLANACAK?

“İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı”ndan yararlanacak kişiler, 3 veya daha fazla çocuğa sahip aileler olarak belirleniyor. Program, özellikle ilk kez araç alacak düşük gelirli ailelere odaklanıyor. Destek, sıfır kilometre araç alımları için geçerli olacak ve kapsamda değerlendirilecek otomobillerde yüksek yerlilik oranı aranacak. Talebin yüksek olması bekleniyor. Bu destek sayesinde, düşük gelirli ailelerin araç sahibi olma oranının artması, ulaşım imkanlarının genişlemesi ve sosyal refah seviyelerinin yükselmesi öngörülüyor.

PROGRAMIN ÇEVRESEL FAYDALARI

Yeni araç alımlarının teşvik edilmesi, Türkiye’deki binek araçların yaş ortalamasını düşürecek ve araç başına karbon emisyonunun azaltılması gibi çevresel yararlar sağlanacak. Programın başvuru şartları ve süreci henüz kesinleşmedi. Vatandaşlar, programa katılmak için gelir düzeyi gibi ek şartların olup olmayacağı, başvuruların hangi platformlardan yapılacağı konusunda bilgilere ulaşmayı bekliyor. Mevcut bilgilere göre, en belirgin şartlar arasında 3 veya daha fazla çocuğa sahip olmak ve ilk kez araç alacak olmak yer alıyor. Hurda teşviki ve ÖTV indirimi beklentileri ile birlikte bu destek programı, kalabalık aileler ve dar gelir grupları için otomobil sahibi olma fırsatını değerlendirmeyi sağlıyor. Programın bütün detayları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.