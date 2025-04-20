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İlk Yarıda 8 Gol Atıldı!

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MAÇIN ÖZETİ

Almanya 1. Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 30. haftasında Union Berlin ile Stuttgart arasında heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşti. Bu maçta ilk yarıda tam 8 gol atıldı.

İLK YARIDA YAŞANAN GOL FIRTINASI

Alte Forsterei’de oynanan mücadelede ev sahibi ekipten Andrej Ilic, 5. dakikada maçtaki ilk golü kaydetti. Ardından Diogo Leite, 19. dakikada durumu 2-0’a getirdi. Stuttgart’tan Deniz Undav, 23. dakikada farkı 1’e indirdi ve skoru 2-1 yaptı. Ilic’in takım arkadaşı Enzo Millot, 29. dakikada beraberlik sağlayarak durumu 2-2 yaptı. Leopold Querfeld, 28. dakikada tekrar Union Berlin’in öne geçmesini sağlarken, konuk ekipten Jeff Chabot, 43. dakikada skora denge getirdi. İlk yarının sonlarına yaklaşırken Stuttgartlı Chris Führich, takımını 4-3 öne geçirdi. Ancak Ilic, devre sona ermeden önce 45+6’da bir gol daha bularak durumu 4-4’e getirdi ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GOL YOKTU

İkinci yarıda her iki takım da gol atmayı başaramadı ve maç, 4-4’lük eşitlikle sonuçlandı.

LİG PUNTAJ DURUMU

Bu sonuçla Stuttgart, 41 puanla 11. sırada yer alırken, Union Berlin ise 35 puanla 13. sırada konumlanıyor.

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