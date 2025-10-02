İlkay Gündoğan’ın Leroy Sane Hakkındaki Cevabı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Liverpool’u 1-0 yenerek bu sezon Avrupa’daki ilk galibiyetini almış oldu. Maçta ilk 11’de yer alan orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, karşılaşma sonrası Sky’a özel bir röportaj verdi. Gündoğan, Liverpool galibiyetinin ardından takımın durumu ve Leroy Sane hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY’IN REALİTESİ

Soru: “Galatasaray’ın gerçek yüzünü gördük mü?”

Gündoğan, “Bu, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl başarılı olabileceğimizin kanıtıydı. Tecrübelerime göre bunun başka bir yolu yok. Eintracht Frankfurt maçında yaptığımız hatalardan ders almak istedik ve bunu çok iyi yaptık. Çok disiplinli oynadık ve gol yemedik” şeklinde yanıtladı.

Soru: “Manchester City’nin eski bir oyuncusu olarak Liverpool’a karşı ekstra motive oldunuz mu?”

Ünlü futbolcu, “Dürüst olmak gerekirse hayır. Kulübümle burada Liverpool’a karşı oynamak benim için yeterli bir motivasyon ve çok özel bir şeydi” ifadelerini kullandı.

SEVİYE İYİLEŞİYOR

Soru: “Şu andaki seviyenizden ne kadar memnunsunuz? Tamamen uyum sağladınız mı?”

Gündoğan, “Fiziksel olarak giderek daha iyiye gidiyorum. Buraya geldiğimde, iki aydır 60, 70 hatta 90 dakikalık bir maç bile oynamamıştım. Bu uzunlukta oynadığım son maç Kulüpler Dünya Kupası’ndaydı. O maç da epey bir süre önceydi. Giderek ritim yakaladığımı hissediyorum. Takım arkadaşlarımla da doğru bir bağ kurmam gerekiyor. Şu anda her şeyi optimize etmeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarım ve teknik ekip ile yaptığım görüşmeler sayesinde giderek daha iyiye gidiyor” dedi.

LEROY SANE’NİN DURUMU

Soru: “Galatasaray’da Leroy Sane için işler planladığı gibi gitmiyor. Liverpool maçını da yedek kulübesinde tamamladı. Birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz. Onun tekrar formuna kavuşmasına yardımcı olmak için ne gibi bir rol oynayabilirsiniz?”

Gündoğan, “Leroy, hala gelişme potansiyeli olduğunu biliyor. Bunun için çalışıyor. Ayrıca belirli bir ritim yakalamak istiyor. Leroy, Liverpool maçında oynamadı ama gelecekte bizim için çok önemli olacak. Daha iyi bir takım performansı, bireysel olarak da ona çok daha fazla fayda sağlayabilir. Ligdeki takım performansımıza bakarsanız, puanları topladığımız halde hala geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gereken çok şey var. Bireysel oyuncular da pek iyi görünmüyor” şeklinde konuştu.

Soru: “Şu anda onu biraz korumak veya savunmak zorunda mısınız?”

Gündoğan, “Leroy’u savunmak istemiyorum çünkü o da neyi daha iyi yapması gerektiğini biliyor. Çok konuşuyoruz. O da biliyor, anlıyor ve bunun üzerinde çalışıyor. Bunu görebilirsiniz. Sonuçta, o takım için fedakarlık yapan bir oyuncu. Arkada nasıl çalıştığı gözden kaçıyor. Bu da böyle bir statüye sahip bir oyuncu için o kadar da doğal bir şey değil. Benim için gol atması veya asist yapmasından daha önemli olan, bu fedakarlık ruhuna sahip olması” açıklamasında bulundu.