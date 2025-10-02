İlkay Gündoğan’ın Leroy Sane Üzerine Açıklamaları

GALATASARAY’IN AVRUPA’DAKİ İLK GALİBİYETİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Liverpool’u 1-0 yenerek bu sezon Avrupa’da ilk galibiyetini aldı. Orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, karşılaşma sonrası Sky’a özel bir röportajla dikkat çekti. Gündoğan, galibiyetin anlamı, takım durumu ve Leroy Sane hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE BAŞARI YOLU

Soru: “Galatasaray’ın gerçek yüzünü gördük mü?”

Gündoğan, “Bu, Şampiyonlar Ligi’nde nasıl başarılı olacağımızın kanıtıydı. Tecrübelerime göre bunun başka bir yolu yok. Eintracht Frankfurt maçındaki hatalardan ders aldık ve bunu çok iyi yaptık. Disiplinli oynadık ve gol yemedik.” ifadelerini kullandı.

MOTİVASYONUN KAYNAĞI

Soru: “Manchester City’nin eski bir oyuncusu olarak Liverpool’a karşı ekstra motive oldunuz mu?”

Gündoğan, “Dürüst olmak gerekirse hayır. Kulübümle burada Liverpool’a karşı oynamak benim için yeterli bir motivasyon ve çok özel bir şeydi.” dedi.

PERFORMANSINI İYİLEŞTİRİYOR

Soru: “Şu andaki seviyenizden ne kadar memnunsunuz? Tamamen uyum sağladınız mı?”

“Fiziksel olarak daha iyiye gidiyorum. İki aydır uzun süre maç oynamadım. Giderek ritim yakaladığımı hissediyorum. Takım arkadaşlarımla doğru bir bağ kurmam gereken bir süreçteyim. Her şeyi optimize etmeye çalışıyorum.” diyerek durumunu anlattı.

LERoy SANE HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELER

Soru: “Leroy Sane için işler planladığı gibi gitmiyor. Onun tekrar formuna kavuşmasına yardımcı olmak için ne rol oynayabilirsiniz?”

Gündoğan, “Leroy’un hala gelişme potansiyeli var. Bunun için çalışıyor. Liverpool maçında oynamadı ama gelecekte bizim için çok önemli olacak.” şeklinde yanıtladı. Ayrıca takım performansına dikkat çekerek, “Bireysel oyuncular da pek iyi görünmüyor.” dedi.

LERoy SANE’Yİ SAVUNMAK İSTEMİYOR

Soru: “Şu anda onu biraz korumak veya savunmak zorunda mısınız?”

Gündoğan, “Leroy’u savunmak istemiyorum. O, neyi daha iyi yapması gerektiğini biliyor. Çok konuşuyoruz. Sonuçta takım için fedakarlık yapan bir oyuncu. Bu da onun karakterinin bir parçası.” diyerek Sane’nin çalışkanlığına vurgu yaptı.