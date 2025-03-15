İlker Aksum’un Cenazeye Katılamama Nedeni

Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yurtsever için öğle namazının ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Bu törene, Şinasi Yurtsever’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra birçok ünlü isim katıldı. Yurtsever, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.

CENAZE TÖRENİNE KATILAMAYAN YAKIN ARKADAŞ

Merhum oyuncunun yakın arkadaşlarından İlker Aksum, cenaze törenine katılmadı. Aksum, yakın dostunun cenazesine neden katılamadığını sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile açıkladı.

“İLK DEFA MESLEĞİME SERZENİŞTE BULUNUYORUM”

Gözyaşlarını tutmakta zorluk çeken İlker Aksum, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda “Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever’in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet” şeklinde konuştu.

“ÇOK ZOR DEDİ”

İlker Aksum, yıllar önce Yabancı Damat dizisinde birlikte rol aldığı dostu Şinasi Yurtsever’e “Hayattaki en yakın dostlarımdan birini kaybettim. Çok zor. Allah rahmet eylesin” sözleriyle veda etti.