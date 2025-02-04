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İlker Aksum ve Dilay Ekmekçioğlu’nun Bebek Sevinci

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İLK BEBEKLERİNİ KUCAKLADILAR

İlker Aksum ile Dilay Ekmekçioğlu, yeni bir mutluluk yaşamaya başladı. Çift, ilk bebekleri Lila’yı kucaklarına aldı. İlker Aksum, bu güzel haberi sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu. Aksum, daha önce 2008 yılında oyuncu Belgin Erdoğan ile evlenmişti. Ancak bu evlilik, dört yılın ardından 2012’de sona ermişti.

İKİNCİ EVLİLİKTE HUZUR BULDU

Birçok projede rol alan İlker Aksum, ‘Yabancı Damat’, ‘Çarli’, ’20 Dakika’, ‘Hedefim Sensin’, ‘7. Koğuştaki Mucize’ ve ‘Ramo’ gibi yapımlarla tanınıyor. Geçtiğimiz sene ikinci evliliğini Dilay Ekmekçioğlu ile gerçekleştiren Aksum, daha önce bir programda “30’lu yaşlarda çocuk sahibi olmadığıma çok pişmanım” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ekim ayında, eşinin hamile olduğunu duyurmuş ve “Ben, eşim ve kızım” ifadesini paylaşmıştı.

EN MUTLU ANLARIYLA PAYLAŞTILAR

Çift, kızları Lila’nın doğumuyla büyük bir mutluluğa ulaştı. 52 yaşındaki İlker Aksum, bu güzel haberi Instagram hesabından ‘Lila’mızı kucağımıza aldık’ cümlesiyle takipçileriyle paylaştı.

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