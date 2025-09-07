İlker Arslan Gözaltına Alındı, Tutuklandı. Rüşvet Suçlaması İddiaları Var

GÖZALTINA ALINAN EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme suçlamasıyla görevden uzaklaştırılan ve ardından gözaltına alınan İlker Arslan, bugün tutuklandı. Eski Antalya Emniyet Müdürü’nün bir rüşvet çarkının içinde olduğuna dair iddiaların yer aldığı dosyadan sızan bilgiler, iş insanlarının Arslan’ın aracılığıyla belediyede işlerini kolaylaştırdığını öne sürdüğünü gösteriyor. Edinilen bilgiye göre, bu süreçte, 10 milyon liraya yakın bir miktar, İlker Arslan’ın ihtiyaçları için iş insanlarından talep edildi.

EV ALIMINA DAİR YENİ BİLGİLER

İlker Arslan’ın eşi M.A., kızlarına Döşemealtı’ndan 1+1 daire satın aldıklarını, ödemelerin de taksitli olarak bir aile dostlarının firmasına yapıldığını aktardı. Ayrıca, Arslan’ın üzerine kayıtlı aracın Makedonya’da görev yaptığı dönemde alındığı ifade edildi. MASAK raporuna göre, bu araç için gümrükleme hizmet bedeli olarak 997 bin lira, iş insanı F.A. tarafından karşılandı. MASAK belgelerinde, F.A.’nın Arslan’ın hesabına 250 bin lira gönderdiği de görüldü. Fazlı Ateş, tüm suçlamaları reddederek, A. ile 30 yıllık dostluklarının olduğunu savundu.

TESLİM OLMA SÜRECİ

Gözaltı kararı, Ankara’da iletilmesine rağmen Arslan, Antalya’da teslim olmayı tercih etti. Ankara İl Emniyeti, Arslan’ı karakola davet ettiğinde, Arslan telefonunu kapatarak yanıt vermedi. Hakkında yakalama kararı verilmesinin ardından, gece saatlerinde Antalya Emniyeti’ne gelerek teslim olduğu belirtildi. Bu süre zarfında Arslan, polisi şaşırtmak için yöntem denedi ve kendisine benzeyen kardeşini aracıyla yola çıkardı. Ekipler, Arslan’ın şahsi aracını Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerlerken tespit edip durdurdu. Araçtan çıkan Arslan’ın kardeşi, suçluyu kayırmak emniyetiyle gözaltına alındı.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GÖZALTI NEDENİ

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma çerçevesinde, İlker Arslan’ın İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırıldığını, sonrasındaki gelişmelerle birlikte gözaltı kararı alındığını duyurdu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın rüşvet suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, yapılan araştırmada Arslan’ın adı geçti. İfadelerde, Arslan’ın Fazlı A. ile rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia edildi.

İLKER ARSLAN’IN KİŞİSEL TARİHÇESİ

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde başlayan Arslan, kariyeri süresince Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanı olarak görev yaptı ve 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak atanmıştı. Son olarak, 16 Ağustos 2024 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. Bugün açıklanan kararla, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması duyuruldu.