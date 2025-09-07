İlker Arslan Tutuklandı, Suçlamalar Ağır

RÜŞVET SUÇLAMALARI VE TUTUKLAMA

“Rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamasıyla görevden alınan ve hakkında gözaltı kararı çıkarılan İlker Arslan, bugün tutuklandı. Dosyadan gelen bilgilere göre, eski Antalya Emniyet Müdürü’nün rüşvet çarkı içerisinde olduğu ifade ediliyor. İş insanları, Fazlı A.’nin aracılığıyla belediyede işlerini kolaylaştırdığını aktardı. 10 milyon lira kadar bir tutarın, İlker Arslan’ın ihtiyaçları için iş insanlarından talep edildiği öğrenildi. Ayrıca, Arslan’ın eşi M.A., kızına Döşemealtı’nda 1+1 daire alındığını, ödemelerin de taksitler halinde aile dostlarının firması üzerinden yapıldığını belirtti. Ek olarak, Arslan’ın üzerine kayıtlı aracın, Makedonya’daki görev süresi sırasında alındığı belirtildi. MASAK raporuna göre, bu araç için 997 bin liranın iş insanı F.A. tarafından gümrükleme hizmet bedeli olarak ödendiği kaydedildi. MASAK raporlarında, A.’nın Arslan’ın hesabına 250 bin lira transfer ettiği bilgisi de bulunuyor. Fazlı Ateş ise suçlamaları reddederek, A. ile 30 yıllık dost olduklarını ve A.’nın eşini kendi şirketinde kısa süreli sigortalı gösterdiğini belirtti. İlker Arslan ise eşine yapılan ödemelerin F.A.’nın şirketinde çalışmasından kaynaklandığını öne sürdü ve 250 bin liralık ödemenin Ankara’daki bir arsanın satışından geldiğini savundu. Arslan, suçlamaları reddederek, asıl nüfuz ticaretinin iş insanı A.’nın yapmış olabileceğini belirtti.

ANTALYA’DA TESLİM OLDU

Gözaltı kararı Ankara’dan verilmesine rağmen Arslan, Antalya’da teslim olmayı tercih etti. Ankara İl Emniyeti, Arslan’ı karakola davet ederken, Arslan bu çağrıya yanıt vermedi. Yakalama kararı çıkmasının ardından gece saatlerinde Antalya Emniyeti’ne gelerek teslim oldu. Arslan, gözaltı kararıyla ilgili polisi yanıltmaya çalıştı ve kendisine çok benzeyen kardeşini aracıyla yola çıkardı. Arslan’ın şahsi aracının Niğde otoyolunda yüksek hızda ilerlediği belirlendi. Ekiplerin takibi sonucunda araç durduruldu ve Arslan’ın kardeşi suçluyu kayırma nedeniyle gözaltına alındı. Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GÖZALTILAR

Emniyet Genel Müdürlüğü, dün öğle saatlerinde “Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır.” açıklamasında bulundu. Ardından akşam saatlerinde Arslan hakkında gözaltı kararı alındı. Edinilen bilgilere göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde görevden uzaklaştırılan 1. Sınıf Emniyet Müdürü İlker Arslan hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılığın yazısına göre, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 5 Temmuz 2025’te “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gelişmeler yaşandı. Böcek’in 6 Temmuz 2025’te görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte yapılan araştırmalarda, bir iş insanı ve belediye iştiraklerinden ihale alan E.T.’nin ifadelerinde İlker Arslan’ın adı geçiyor.

EŞİ İLE İLGİLİ SUÇLAMALAR

İfadelerden anlaşıldığına göre, Arslan’ın Fazlı A. ile rüşvet ve çıkar ilişkilerine girdiği iddia ediliyor. Yapılan incelemelerde, Ateş’in Arslan’a veya ailesine para transferleri yaptığı ve Arslan’ın eşinin geçmişte Fazlı A.’ya ait şirkette SGK kaydının bulunduğu, maaş adı altında ödeme aldığı belirlendi. Bu gelişmeler sonucunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu, İlker Arslan’ı görevden uzaklaştırdı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan’ın “rüşvet almaya aracılık etmek, nitelikli dolandırıcılık ve haksız mal edinme” suçlamaları kapsamında gözaltına alınması talimatını verdi. Bununla birlikte Savcılık, Fazlı A.’nın rüşvete aracılık ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında gözaltına alınması talimatı verdi.

ILKER ARSLAN’IN KİMLİĞİ

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, 1994 yılında Polis Akademisi’nden Komiser Yardımcısı olarak mezun oldu. İlk görevine Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde başladı. Kariyeri boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü, Siirt ve Ankara’da çeşitli görevlerde bulundu. 2016-2021 yılları arasında Tanık Koruma Daire Başkanlığı görevini üstlenirken, 2021-2024 yılları arasında Kuzey Makedonya’nın Üsküp Büyükelçiliği’nde İçişleri Müşaviri olarak çalıştı. 16 Ağustos 2024’te Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Antalya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Bugün, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.