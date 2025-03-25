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İlker Canikligil Hakkında Savcılık Soruşturması Başlatıldı

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YENİDEN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

Yönetmen ve YouTube yayıncısı İlker Canikligil, son yayınında kullandığı ifadeleriyle tartışmalara yol açtı. İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, konuya ilişkin duyurusunu sosyal medya üzerinden yaptı. Canikligil hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmış durumda.

HASSAS İFADELERİN SONUCU

Canikligil’in “alt sınıf” olarak tanımladığı bir kesime yönelik olarak Star Wars evreninden “Execute Order 66” ifadesiyle toplu katliamı gülerek anlatması, kamuoyunda büyük tepki topladı. “Execute Order 66”, Star Wars serisinde Jedi şövalyelerinin kitlesel imalarını simgeleyen kurgu bir emir olarak öne çıkıyor. Söz konusu emir, filmde farklı düşünen bireyleri ortadan kaldırmak amacıyla verilen bir soykırım talimatı olarak geçiyor. Canikligil’in bu ifadeleri sebebiyle “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla savcılık incelemesine alındığı bildirildi. Ayrıca, soruşturmanın 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet ve kamu düzenini tehdit etme kapsamına alındığı kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Canikligil’in gündem yaratan açıklamaları bununla sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bundan sonra size sadece küfür edeceğim” diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

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