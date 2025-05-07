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İlker Canikligil Tahliye Edildi, Neler Oldu?

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İlker Canikligil tahliye edildi

Yönetmen İlker Canikligil, YouTube programındaki ifadeleri ve X platformundaki paylaşımı dolayısıyla “suç işlemeye alenen tahrik” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamaları ile gözaltına alınmıştı.

FLU TV KURUCUSU VE TUTUKLULUK SEBEBİ

Flu TV’nin kurucusu olan Canikligil, yaptığı YouTube yayını ve X hesabında “alt sınıf” olarak tanımladığı bir gruba yönelik Star Wars göndermeli bir katliam çağrısı yaptığı iddiaları nedeniyle tutuklandı.

İlker Canikligil kimdir?

1972 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Canikligil, eğitim hayatına Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde başladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü tercih eden Canikligil, mezuniyet sonrası reklam sektöründe faaliyet göstermeye başladı. 2006 yılından bu yana reklam yönetmeni olarak kariyerini sürdüren Canikligil, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi’nde sinematografi dersi veriyor.

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