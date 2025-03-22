İlker İnanoğlu’dan Filiz Akın’a Duygusal Mesaj

İNANOĞLU’NUN DUYGUSAL PAYLAŞIMI

Yeşilçam’ın önemli isimlerinden Filiz Akın’ın vefatının ardından, oyuncu oğlu İlker İnanoğlu bu duruma ilişkin bir mesajla duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. İnanoğlu, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda annesine olan sevgisini vurguladı. “Canım annem, en yakın arkadaşım, sırdaşım, Filiz Akın. Bu dünyada beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim… Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun” şeklinde ifadeler kullandı. Bu zor veda için ise “Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun” dedi.

FİLİZ AKIN’IN KİMYASI VE KARIYERİ

Filiz Akın, Türk sinemasının unutulmaz kadın oyuncularından biri olarak 1943 yılına Ankara’da dünyaya geldi ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirdi. Oyunculuk kariyerinin ilk dönemlerinde şımarık zengin kız karakterleriyle dikkat çeken Akın, ilerleyen süreçte daha masum, kırılgan ve fedakar kadın karakterlerine yöneldi. Karakter derinliği barındıran performanslarıyla “Gurbet Kuşları”, “Kader”, “Ankara Ekspresi”, “Umutsuzlar”, “Utanç”, “Acı Hayat” ve “Memleketim” gibi önemli yapımlarda yer aldı.