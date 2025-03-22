Magazin

İlker İnanoğlu’dan Filiz Akın’a Duygusal Mesaj

ilker-inanoglu-dan-filiz-akin-a-duygusal-mesaj

İNANOĞLU’NUN DUYGUSAL PAYLAŞIMI

Yeşilçam’ın önemli isimlerinden Filiz Akın’ın vefatının ardından, oyuncu oğlu İlker İnanoğlu bu duruma ilişkin bir mesajla duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. İnanoğlu, kişisel Instagram hesabında yaptığı paylaşımda annesine olan sevgisini vurguladı. “Canım annem, en yakın arkadaşım, sırdaşım, Filiz Akın. Bu dünyada beni en çok seven insan, Yumurcak filmlerindeki partnerim, her şeyim… Asaletin, zarafetin, kibarlığın, merhametin ve tabii ki olağanüstü güzelliğinle ülkemizin insanlarının kalbinde taht kurdun, kraliçe oldun” şeklinde ifadeler kullandı. Bu zor veda için ise “Sana veda etmek çok zor çünkü artık yalnız kalıyorum. Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun” dedi.

FİLİZ AKIN’IN KİMYASI VE KARIYERİ

Filiz Akın, Türk sinemasının unutulmaz kadın oyuncularından biri olarak 1943 yılına Ankara’da dünyaya geldi ve gençlik yıllarını bu şehirde geçirdi. Oyunculuk kariyerinin ilk dönemlerinde şımarık zengin kız karakterleriyle dikkat çeken Akın, ilerleyen süreçte daha masum, kırılgan ve fedakar kadın karakterlerine yöneldi. Karakter derinliği barındıran performanslarıyla “Gurbet Kuşları”, “Kader”, “Ankara Ekspresi”, “Umutsuzlar”, “Utanç”, “Acı Hayat” ve “Memleketim” gibi önemli yapımlarda yer aldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Rtük’ten Kanunlara Uymayan Kanallara Uyarı

RTÜK Başkanı, televizyon kanallarını Ekrem İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili kanun dışı yayın yapmamaları konusunda uyardı ve ciddi yaptırımların uygulanabileceğini belirtti.
Dünya

ABD, Orta Doğu’ya İkinci Uçak Gemisini Gönderiyor

ABD, Savunma Bakanı Pete Hegseth aracılığıyla Orta Doğu'daki askeri varlığını güçlendirmek için ikinci bir uçak gemisi göndermeye karar verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.