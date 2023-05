İmamoğlu açıklama yapacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gerçekleştirilen seçimleri değerlendirmek üzere toplantı yapacak.

28 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerin ardından ülkemizin cumhurbaşkanı belirlendi. Ülke genelinde kurulan 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandıktan çıkan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı adayı yüzde 52,16 oy ile ülkemizin cumhurbaşkanı oldu. Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 oranında oy aldı.

Bu seçim sonuçlarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ne diyeceği merak konusu oldu. Pazar gecesi resmi olmayan sonuçların duyurulmasından bu yana İBB Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini korumuştu. Bu sabah yaptığı ilk açıklama ile akşamı işaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu sabah saat 10.05’te sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak seçime dair değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, tüm İstanbulluları saat 20.00’da Maltepe Meydanı’nda yapılacak olan İstanbul’un Fethi kutlamalarına davet etti. Ekrem İmamoğlu, “Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık” ifadelerini kullandı.

EKREM İMAMOĞLU NEREDE AÇIKLAMA YAPACAK?

Ekrem İmamoğlu, akşam için bir çağrıda bulunarak, “Bütün İstanbulluları bugün saat 20.00’de Maltepe Meydanı’nda düzenlediğimiz 570. fetih etkinliklerine davet ediyorum. Bu akşam orada göz göze geleceğiz, yürek yüreğe olacağız. Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bu seçim kampanyasında onların inançlı, dirençli, asla vazgeçmeyen mücadelelerine defalarca tanık oldum. Başta demokrasi neferleri olan sizleri, sevgili çocukları, o canım gençleri, anneleri ve bütün istanbulluları bugün saat 20.00’de Maltepe Meydanı’nda düzenlediğimiz 570. fetih etkinliklerine davet ediyorum. Bu akşam orada göz göze geleceğiz, yürek yüreğe olacağız. Yapacaklarımızı ve değişimi konuşacağız. Tüm kalpleri fethetmek için nasıl daha hızlı koşacağımızı birlikte paylaşacağız. Bana inanın. Yolumuz uzun, gençliğimiz var, inancımız tam. Ve bana güvenin her şey çok güzel olacak.”