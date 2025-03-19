İmamoğlu Ailesinden Gözaltı Süreci Açıklaması

İMAMOĞLU AİLESİNDEN AÇIKLAMALAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, NOW Tv’ye konuştu. Aile, yaşanan süreci değerlendirirken dikkat çeken bazı açıklamalar yaptı. Dilek İmamoğlu, “Herkese sevgilerimi iletiyorum. Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. Ekrem beyin hazırlanma süreci, biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var. Her şeye rağmen onu evde tutamadım. Onu hazırladım yolladım” ifadelerini kullandı. Dilek İmamoğlu, gözaltı sürecine dair gelen ara bilgilere ise şunları ekledi: “Gelen arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi çok kibar nazik bir şekilde görevlerini yerine getirdiler, 7.30 gibi evden ayrıldılar. Ekrem beyle konuştular, avukatıyla birlikte o süreci çok ayrıntılı bilmiyorum ama. Ortada dolanan bir sürü kirli bilgiler var. Tam bilemiyorum ama avukatıyla birlikte konuştular.”

YARGI SÜRECİNE ELEŞTİRİ

Dilek İmamoğlu, yargı süreci hakkında, “Dün usulsüz bir şekilde diploma iptal edildi. Çok enteresan günlerden geçiyoruz çok korkunç. Dünyada bunu kime sorarsanız sorun böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyler. Bu saçmalığın ötesi… Bekliyor muyduk böyle bir süreç, kağıt üzerinde halen bir hukuk devletiyiz olmaz diyoruz ama oluyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Bir başka soruya yanıt verirken, “Böyle bir şeye gülünür sadece. Böyle bir şey mümkün değil olamaz. 20 gündür 3-5 kişi sosyal medyayı altını üstüne getirdi tamamen büyük bir iftira. Bizim birbirimizden sakladığımız, çalışma arkadaşlarımızdan sakladığımız hiçbir şey yok. Biz şeffafız… Biz hayatımızı ortada yaşadığımız için kendini milletine emanet ediyor. Bu kadar adaletsizlik ve hukuksuzluk karşısında kimse susmayacak. Ben bir anne olarak sorumluluklarım var çocuklarımın psikolojisini sağlam tutmak adına. Ama şükürler olsun ki çocuklarım çok güçlü” dedi.

MEHMET SELİM İMAMOĞLU’NDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ekrem İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ise durumla ilgili düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Kelimeler kifayetsiz, internete giremiyorum sosyal medya kilitli hiç bir şeyden haberim yok. İçimden diyorum ki terörist mi almaya geldiniz siz. Bu adam, ülkesi için elinden gelen her şeyi yapan bir insan ama bir terörist alır gibi bu ülkeyi ileride yöneteceğini bildiğiniz insanı alıyorsunuz. Bunlar şeytan gibi, bu devran bir gün dönecek.”