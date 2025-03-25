İmamoğlu: Annelere Hakaret Asla Kabul Edilemez

İBB BAŞKANI’NDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınıp tutuklanmasıyla devam eden süreçte Saraçhane’deki protestolarla ilgili dikkat çeken bir iki açıklama yaptı. Cezaevinden gönderdiği mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin, “Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kendi ailesine yönelik yapılan ahlaksız paylaşımlara da dikkat çekti ve savcılığı harekete geçmeye çağırdı.

ANNELERE YAPILAN HAKARETLER KABUL EDİLEMEZ

İmamoğlu, yaptığı açıklamada kendi durumuna ve protestolar sırasında yaşanan hakaret olaylarına odaklandı. “Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım” diyerek, 19 Mart itibarıyla başlayan durumu “darbe” olarak tanımladı. Meşru yollarla mücadele edeceklerini vurgulayan İmamoğlu, annelere yapılan hakaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti: “Ekmek gibi, su gibi, hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez. Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri sonuna kadar kınıyorum. Kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum.”

AİLESİNE YAPILAN SALDIRILARA TEPKİ

İmamoğlu, açıklamasında sadece Erdoğan’a yapılan hakaretlere odaklanmadı, aynı zamanda kendi ailesine yönelik saldırılara da karşı çıktı. “Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili savcılığı göreve davet ediyorum” diyerek adalet sistemine sitem etti. “Her konuda re’sen, jet hızında soruşturma açanlar, söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor” diyerek çifte standart iddiasında bulundu.

GELECEĞE YÖNELİK VAATLER

İmamoğlu’nun mesajında geleceğe yönelik önemli vaatleri öne çıktı. İktidara geldiklerinde mevcut yönetimden farklı bir yol izleyeceklerini belirten İBB Başkanı, “Biz sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak” dedi. İmamoğlu sözlerini, “kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak” diyerek sonlandırdı.