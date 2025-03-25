İmamoğlu: Annelere Yapılan Hakaretleri Kınıyorum

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayıp Saraçhane’de yapılan protestolar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretler hakkında önemli bir açıklama yaptı. Cezaevinden mesaj yollayan İmamoğlu, “Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum” diyerek tepkisini dile getirdi. Bunun yanı sıra, kendi ailesine yönelik çirkin paylaşımlara da dikkat çekti ve savcılığı göreve çağırdı.

ANNEYE YAPILAN HAKARETLERİ KABUL ETMİYORUM

İmamoğlu, açıklamasında hem kendi durumuna hem de protestolardaki hakaret olaylarına değinerek, “Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım” dedi. Süreci “darbe” olarak nitelendiren İmamoğlu, meşru yollarla mücadele edeceklerini vurguladı. Ancak annelere yönelik hakaretleri kabul edemeyeceğini belirtti: “Ekmek gibi, su gibi, hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez. Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri sonuna kadar kınıyorum. Kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum.”

AİLESİNE YAPILAN SALDIRILARA TEPKİ

İmamoğlu, yaptığı açıklamada Erdoğan’a yönelik hakaretlerin yanı sıra, kendi ailesine yönelik yapılan saldırılara da tepki gösterdi. “Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili savcılığı göreve davet ediyorum” diyen İmamoğlu, adalet sistemine eleştirilerde bulundu. “Her konuda re’sen, jet hızında soruşturma açanlar, söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor” ifadeleriyle çifte standart iddiasını dile getirdi.

ADALLET HERKESİN GÜVENCESİ OLACAK

İmamoğlu’nun mesajında geleceğe yönelik hedefleri de öne çıktı. İktidara geldiklerinde mevcut yönetimden farklı bir yol izleyeceklerini vurgulayan İBB Başkanı, “Biz sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak” dedi. İmamoğlu sözlerini “kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak” diyerek tamamladı. Ek olarak, Dilek İmamoğlu da sosyal medyada gerçekleştirdiği paylaşım ile yapılan hakaretlere tepki gösterdi.