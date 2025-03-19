İmamoğlu Gözaltında: Dünya Medyası İzliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) sabahın erken saatlerinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 105 kişi gözaltına alındı. Bu olay, Türkiye’deki siyasi ve ekonomik dengeleri ciddi şekilde etkileyen bir gelişme olarak dünya basınında geniş yer buldu. Uluslararası medya, İmamoğlu’nu “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü rakibi” olarak nitelendirirken, gözaltı kararını siyasi bir müdahale olarak yorumladı ve süreci yakından takip etti.

FINANCIAL TIMES: ERDOĞAN’IN EN BÜYÜK RAKİBİ GÖZALTINDA

Financial Times, haberi “Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi Türk polisi tarafından gözaltına alındı” başlığıyla aktardı. Gazete, İmamoğlu’nun siyasi eylemleri nedeniyle bir dizi soruşturma ile karşı karşıya olduğunu ve hükümeti yargıyı siyasi bir araç olarak kullanmakla suçladığını belirtti. Haberde, “Türkiye’nin en popüler siyasi figürlerinden biri olan İmamoğlu, bir yıldan kısa süre önce 16 milyonluk İstanbul’un belediye başkanlığını açık ara kazandı. Kamuoyu yoklamaları, onu Erdoğan’ın önünde gösteriyor,” ifadesi yer aldı. Ayrıca, İmamoğlu’nun CHP’nin 2028 cumhurbaşkanlığı için tek aday olduğu ve diplomasının iptal edilmesiyle yarıştan men edilme riski bulunduğu vurgulandı.

BLOOMBERG: BAŞ RAKİP İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

ABD merkezli Bloomberg, “Erdoğan’ın baş rakibi İmamoğlu gözaltına alındı” başlığı ile haberi duyurdu. İmamoğlu’nun geçen yıl İstanbul seçimlerinde Erdoğan’ın adayını yenerek cumhurbaşkanlığı için en güçlü isim haline geldiğini hatırlatan gazete, “Pazar günü CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi bekleniyordu,” dedi. Bloomberg, gözaltının yedi yıldan fazla hapis ve siyasi yasak içeren davaların ardından geldiğini vurgulayarak sürecin ciddiyetine dikkat çekti.

CNN: SİYASİ BASKININ YENİ AŞAMASI

CNN, haberi “Erdoğan’ın baş rakibi” perspektifiyle ele aldı ve eleştirmenlerin gözaltıları “siyasi bir operasyon” olarak değerlendirdiğini aktardı. Haberde, “Bu adım, Erdoğan’ın geçen yılki yerel seçim yenilgisinden sonra muhalefete yönelik baskıyı artırdığının bir göstergesi,” belirtiliyor. İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi de hatırlatılarak, “Lisans diploması olmayan biri cumhurbaşkanı adayı olamaz,” denildi.

THE GUARDIAN: ERDOĞAN ZAFER KAZANAMAYACAĞINI ANLADI

İngiliz The Guardian, “Erdoğan’ın en önemli rakibi, diploması iptal edildikten bir gün sonra gözaltına alındı” şeklinde haberi aktardı. CHP’nin 23 Mart’ta İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak seçmeyi planladığı belirtilirken, “2028’de yapılması planlanan seçimler erken bir tarihe çekilebilir,” yorumunu yaptı. Teneo’dan Wolfango Piccoli’nin “Diploma iptali, Erdoğan’ın seçimle zafer elde edemeyeceğini anladığını gösteriyor,” sözleri habere damga vurdu.

LE MONDE: ERDOĞAN’IN BÜYÜK RAKİBİ GÖZALTINDA

Fransa’nın Le Monde gazetesi, “Erdoğan’ın büyük rakibi gözaltına alındı” başlığı ile durumu duyurdu. İmamoğlu’nun 2028 seçimlerinde CHP’yi temsil etmek için tek aday olduğu vurgulanırken, “Türkiye’de erken seçim ihtimali de masada,” ifadesini yer verdi. Gazete, operasyonun Türkiye’deki siyasi atmosferi daha da gerdiğini belirtti.

FRANCE 24: İMAMOĞLU’NUN KARİYERİ DAVALARIN GÖLGESİNDE

France 24, İmamoğlu’nu “Erdoğan’a meydan okuyabilecek en güçlü aday” olarak tanımladı ve “Kariyeri, siyasi nedenlerle açıldığı söylenen davaların gölgesinde kaldı,” ifadesiyle durumu açıkladı. Haberde, Türkiye’de internet ve sosyal medya erişimlerine getirilen kısıtlamalar da kapsamlı bir şekilde ele alındı.