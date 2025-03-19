İmamoğlu Gözaltında: İBB’ye Kayyum Gelir Mi?

İSTANBUL’DA GÖZALTI OPERASYONU

İstanbul’da bu sabah saatlerinde düzenlenen operasyon sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, “çıkar amaçlı suç örgütü lideri” suçlamasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı ikinci açıklamada ise İmamoğlu ve yardımcılarının “PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçunu işlediği iddia edildi. Bu gelişmeler, İBB’ye kayyum atanması hususundaki tartışmaları beraberinde getirdi.

SAVCILIKTAN ÇARPICI İDDİALAR

Savcılık, İmamoğlu’nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve bazı İBB yöneticilerinin “Kent Uzlaşısı” faaliyetleri kapsamında PKK/KCK’ya destek sağladığını öne sürdü. Açıklamada, bu faaliyetlerin terör örgütüne yardım suçunu oluşturduğu ifade edildi. Eğer İmamoğlu ve Şahan hakkında tutuklama kararı çıkarsa, görevden alınmaları ve yerlerine kayyum atanması söz konusu olabiliyor.

KAYYUM ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Türkiye’de kayyum uygulaması, 1 Eylül 2016’da yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yasallaştırıldı. Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen fıkraya göre, belediye başkanı veya meclis üyeleri hakkında “terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık” suçlarından soruşturma açılması durumunda, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanabiliyor. Atanan kayyumun seçilme yeterliliğine sahip olması gerekiyor.

ESENYURT ÖRNEĞİ VE BEŞİKTAŞ FARKI

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarla kayyum atama süreci daha önce gündeme gelmişti. 30 Ekim 2024’te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı” suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı. Ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, kayyum olarak atanmıştı. Ancak Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın “rüşvet” suçlaması ile tutuklanmasının ardından Beşiktaş Belediye Meclisi yeni bir başkan seçebilmişti. Bu durum, suçun niteliğine bağlı olarak ortaya çıkıyor; terör suçlarında kayyum atama işlemi yapılırken, diğer suçlarda meclis devreye girebiliyor.

TUTUKLAMA OLURSA NE OLACAK?

Savcılığın ikinci açıklamasında İmamoğlu ve Şahan’ın “PKK/KCK’ya yardım” suçlaması ile karşılaştıkları vurgulanıyor. Eğer mahkeme bu kişiler hakkında tutuklama kararı verirse, Anayasa’nın 127. maddesi ve Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddeleri gereğince görevden uzaklaştırılmaları ve yerlerine kayyum atanması gündeme gelebilir. Bu durumda İçişleri Bakanlığı, İBB ve Şişli Belediyesi için yeni görevlendirmeler yapma yetkisine sahip.

PİYASALARDA VE SİYASETTE GERGİN BEKLEYİŞ

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul’da yaşanan sert düşüş de dikkat çekiyor. BIST 100 endeksindeki yüzde 6,87 oranında değer kaybı devre kesici sisteminin devreye girmesine neden oldu ve piyasalardaki tedirginlik gözler önüne serildi. Siyasi kulislerde ise CHP’nin gelişmelere nasıl yanıt vereceği ve İBB’nin geleceği merak ediliyor.