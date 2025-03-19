İmamoğlu Hakkında Tutuklama Kararı Çıkarsa Ne Olur?

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İMAMOĞLU HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve toplamda 99 şüpheli hakkında “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” gibi suçlardan gözaltı kararı alındı. Soruşturmanın temelinde, medyada yer alan para sayma görüntüleri ve MASAK raporu yer alıyor.

CUMHURİYET SAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada İmamoğlu için “Suç örgütü lideri” tanımını kullanırken, gözaltına alınan diğer isimler arasında belediye yönetiminden çeşitli kişilerin de yer aldığı bildiriliyor. Bu süreçte Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın da gözaltına alındığı bilgisi verildi. İmamoğlu hakkında, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla başka bir soruşturmanın da sürdüğü, bu kapsamda İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi 7 kişinin gözaltı listesinde bulunduğu belirtildi. Böylece İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak yürütülen iki ayrı soruşturmada toplam 106 kişi için gözaltı kararı alınmış oldu.

ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

1. Suç örgütü yöneticisi olmak

2. Suç örgütüne üye olmak

3. İrtikap

4. Rüşvet

5. Nitelikli dolandırıcılık

6. Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek

7. İhaleye fesat karıştırmak

KAYYUM ATANABİLİR Mİ?

Soruşturma sürecinde İmamoğlu hakkında PKK/KCK yapılanmasıyla ilgili bir durum söz konusu olursa, ilgili mevzuata göre kayyum atanma durumunun olabileceği ifade ediliyor. Ancak eğer rüşvet gibi diğer suçlar gündemdeyse, o zaman belediye meclisinden yapılacak seçimle yeni belediye başkanının tayin edilmesi mümkün.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Necati Özkan, Mehmet Murat Çalık gibi isimlerin yanı sıra birçok kişi daha sorgulanacak. Gözaltına alınanlar arasında İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe gibi önemli isimler de yer almakta. İsimler arasında sanatçılar ve çeşitli yöneticiler de bulunuyor. Gözaltı listesi oldukça uzun bir şekilde devam etmekte.