İmamoğlu İfade Verdi: Gözaltı Sayısı 90

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI VE SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturma devam ediyor. Operasyon çerçevesinde şu ana kadar 90 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifade işlemleri bugün başladı ve İmamoğlu da ifade vermeye başladı. İmamoğlu iki ayrı dosya kapsamında suçlanıyor. Bu dosyalarda, terör örgütü PKK ile birlikte hareket etme, PKK mensuplarını işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları yer alıyor.

GÖZALTI SAYISI ARTMIŞTIR

Operasyon kapsamında İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız da gözaltına alındı. Yıldız ile birlikte gözaltı sayısı 90’a yükseldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesindeki sağlık kontrolünden, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Ali Nuhoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı şüphelilerin geçirildiği öğrenildi. Ekrem İmamoğlu’nun da aynı sağlık kontrolünden geçtiği belirtiliyor.

İMAMOĞLU İNŞAAT VE ONGUN’UN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne bir süre önce el konuldu. İlgili bilgiler MASAK raporunda yer aldı. Raporda, yüzde 60 hissesi Ekrem İmamoğlu’na, yüzde 40 hissesi de babası Hasan İmamoğlu’na ait olan İmamoğlu İnşaat’ın, 8 Aralık 2020-11 Aralık 2023 tarihleri arasında 117 adet taşınmaz aldığı ifade ediliyor. Edinilen bu taşınmazlar ve para artışlarının kaynağı belirsiz. Ayrıca Murat Ongun’un malvarlığına da el konduğu bilgisi yer alıyor.

İBB’DEN İDDİALAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, soruşturma devam ederken gündemdeki bazı iddialara yanıt verdi. Belediyeye ait İBB Tekzip isimli hesaptan yapılan açıklamada, “İmamoğlu milyonluk villada gözaltına alındı” iddiasına, buranın belediye başkanlığına ait bir konut olduğu bilgisi verildi. Soruşturma kapsamında Medya A.Ş. ile Kültür A.Ş. üzerinde usulsüz ihaleler yapıldığı öne sürülmüş, İBB ise her iki şirketin daha önce birçok kez Sayıştay denetiminden geçtiğini belirtti.

İBB’YE İLGİLİ SORUŞTURMA DETAYLARI

Başka bir iddiaya göre, belediye şirketlerinde terör örgütü yandaşlarının işe alındığı söyleniyor. İBB bu iddiaya da titizlikle yürütülen işe alımlarda sadece sabıka kaydı değil, güvenlik soruşturması da talep edildiğini bildirdi. Ayrıca, encümen kararlarının İBB Meclisi’nde alındığı ve başka partilerden itiraz gelmediği açıklaması yapıldı. Emrah Bağdatlı’nın yurt dışına çıktığı, yıllık izin formu doldurarak ayrıldığı kaydedildi.

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu soruşturmasına ilişkin bilgi verdi. İki ayrı soruşturmada toplam 106 gözaltı kararı bulunduğunu ifade eden Tunç, bu süreçte tanık beyanları ve MASAK incelemelerinin de yer aldığını belirtti. Ayrıca, “Yargı yetkisi tarafsız mahkemelerce kullanılır, hiç kimseye ayrıcalık tanınamaz” şeklinde bir açıklama yaptı.

ARANAN KİŞİLER VE SORUŞTURMA GÜNDEMİ

İmamoğlu, 06.00 sıralarında gözaltına alındıktan sonra evinde arama yapıldı. Bu operasyonda İBB Başkanı danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile birlikte toplamda 87 şüpheli gözaltına alındı. İlk soruşturma “Kent uzlaşısı” adı verilen yapılanmayla ilgili olarak yürütülüyor. İddialara göre, İBB iştiraki İstanbul Planlama Ajansı ve BİMTAŞ bünyesinde terör örgütü mensuplarının işe alındığı belirtiliyor. Bu kapsamda İmamoğlu dahil, 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.