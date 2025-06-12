İmamoğlu’na Bilirkişi Davası Açıldı

İMAMOĞLU’NA AÇILAN DAVA

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’de gerçekleştirdiği basın toplantısında kendisi hakkındaki soruşturmaları eleştirmiş ve sürekli aynı bilirkişinin görevlendirildiğini iddia etmişti. Bu açıklamaları nedeniyle İmamoğlu’na “Bilirkişi ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla dava açıldı ve 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

DURUŞMAYA KATILMADILAR

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşma, kısa bir süre önce Çağlayan’dan Silivri’ye alınması üzerine İmamoğlu ve avukatları tarafından tepkiyle karşılandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, destek amaçlı olarak planladıkları mitingin iptal edildiğini açıkladı. İmamoğlu ve avukatlarının katılmadığı davanın duruşması 26 Eylül Cuma gününe ertelendi. Öte yandan İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun 27 Ocak’taki basın toplantısında, bazı soruşturmalar kapsamında görevli bilirkişilerden birini soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak şekilde alenen hedef gösterdiği iddia edildi. Bu durum üzerine resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi. İfadesi yer alan bilirkişi S.B., İmamoğlu’nun sözleriyle isminin basın ve sosyal medyada yayımlanarak karalama kampanyasına maruz kaldığını belirtti. S.B., şimdiye kadar hukuksuz bir çalışmaya imza atmadığını, birçok davada bilirkişilik yaptığını vurguladı.

BAĞIMSIZLIK VURGUSU

İddianamede İBB Başkanı İmamoğlu’nun basın toplantısında bahsettiği bilirkişinin görev aldığı bazı soruşturmalardan, “Bilirkişi ve yargı organlarının bağımsız ve tarafsız olmadığı yönünde bir kamuoyu oluşmasını amaçladığı” kaydedildi. Bu durumun İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerdeki çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda etkilenmeye çalışıldığı ifade edildi. İmamoğlu hakkında “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi uyarınca, hapis cezası alınması durumunda kamu görevinin üstlenilmesinden yoksun bırakılması talep edildi.

HATIRLATMA

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’taki basın toplantısında bilirkişiyi yanıltıcı raporlar düzenlemekle suçlamış ve “Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı’ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım.” şeklindeki ifadeleriyle konuyu gündeme getirmişti. İmamoğlu, aleyhine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin dahil olmasıyla tersine döndüğünü savunmuş ve kendisine karşı açık bir art niyet olduğunu belirtmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu konuşmanın ardından belli bilirkişinin alenen hedef gösterildiği gerekçesiyle İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. Ayrıca, bilirkişinin isminin izinsiz yayınlanmasıyla ilgili olarak bazı kişiler tutuklandı veya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.