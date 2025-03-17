İmamoğlu’na Eleştirirken Hadise’ye Yüklendi

ALI İHSAN KARAHASANOĞLU’NUN YAZISIYLA GÜNDEME GELEN TARTIŞMA

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdiği köşe yazısı, şarkıcı Hadise’ye yönelik söyledikleriyle dikkat çekti. 17 Mart 2025’te yayımlanan bu yazı, İmamoğlu’nun yönetim politikalarını eleştirdiği sırada Hadise’yi de konu alması sebebiyle sosyal medyada geniş bir tartışma başlattı. Siyaset ile magazin gündemini bir araya getiren bu durum, okuyucuların ilgisini çekti.

İMAMOGLU’NA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Karahasanoğlu, yazısında Ekrem İmamoğlu’nun metro projeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan onay beklediğini öne sürdü. Ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığını vurguladı. “Ekrem bu, hiç usanmaz, pancarı turp diye göstermeye devam eder: ‘Sayın cumhurbaşkanı bir imzanızı bekliyor. Bir imza atacaksınız, İstanbul’un ulaşım sorunu çözülecek’ der. Alışmış bir defa, tahrifat yapmaya” şeklindeki sözleriyle İmamoğlu’nun yöntemi hakkında eleştirilerde bulundu. Bu kısım, İBB’nin mali yönetimini sorgulayıcı bir amaç taşıdı.

HADİSE’YE YÖNELİK SERT ELEŞTİRİLER

Yazının dikkati çeken bölümü, Karahasanoğlu’nun Hadise’ye yönelik ifadeleri oldu. İBB’nin Hadise’ye para ödediğini iddia eden Karahasanoğlu, “Hadise isimli iç çamaşırı ile sahneye çıkan şarkıcıya milyonlarca liralık ödeme yaparken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan izin istemiyor. ‘Bu bacak gösterici için, milyonlar vereceğiz. Bir imza atar mısınız’ demiyor. Biliyor ki, Cumhurbaşkanı ‘İsrafa gerek yok’ diyecek. Cumhurbaşkanı’ndan izin almadan, belediye kasasından çıkartıp şarkıcıya trink parayı veriyor” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Hadise’nin sahne performansını eleştiren ve İBB’nin harcama politikalarını sorgulayan bir geçmişe sahipti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Karahasanoğlu’nun Hadise’ye suran “iç çamaşırı ile sahneye çıkan” ve “bacak gösterici” sözleri, sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar, bu ifadeleri sert bir şekilde eleştirerek yazıyı uygunsuz bulduklarını dile getirdi. X platformunda gerçekleştirilen paylaşımlar, yazının hem İmamoğlu hem de Hadise’ye yönelik üslubunun tartışma konusu olduğunu ortaya koydu. Tepkiler, yazının yayımlanmasının ardından kısa süre içinde büyüdü.