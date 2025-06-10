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İmamoğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na Başvuru

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CENAZE TÖRENİNE KATILIM BAŞVURUSU

Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Ekrem İmamoğlu, Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunmasına rağmen avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na cenazeye katılmak için başvuruda bulundu.

Başvuru dilekçesinde, “Sayın Yetkili, Müvekkil Ekrem İmamoğlu, uzun yıllardır siyasi yol arkadaşlığı yaptığı, aynı zamanda mensubu bulunduğu partinin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaparken vefat eden merhum Ferdi Zeyrek’in, Manisa ilinde düzenlenecek olan cenaze törenine katılmak istemektedir. Müvekkilin, hem kişisel yakınlığı hem de siyasi sorumluluğu gereği bu törene katılımı büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle, müvekkilin cenaze törenine iştirak edebilmesi adına gerekli iznin verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz,” ifadeleri yer aldı.

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