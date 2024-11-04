“İmamoğlu’ndan Kayyum Atamaları İçin Ziyaret”

KAYYUM ATAMALARI DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz hafta İstanbul’un Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından bu sabah Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine de kayyum atadı. Bu durum, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

BELEDİYELER BİRLİĞİ’NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın Ankara’da başkanlığını üstlendiği Türkiye Belediyeler Birliği’nin olağanüstü toplantısına katılacak. Bu toplantının önemi, bakanlığın aldığı kayyum kararlarının kamuoyunda yarattığı tartışmalarla artıyor.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİYLE GÖRÜŞME PLANLARI

İmamoğlu’nun Ankara ziyareti öncesinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi partilerin genel başkanlarından randevu talep ettiği öğrenildi. İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) başkanı olarak, siyasi liderlerle görüşmeyi amaçlıyor.

RANDEVU TALEP EDİLEN İSİMLER

Görüşmek istediği isimlerin arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yer aldığı belirtildi. Ayrıca, DEM Parti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) de İmamoğlu’nun görüşmeyi planladığı siyasi partiler arasında bulunuyor.