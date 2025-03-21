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İmamoğlu’ndan Kreş Açıklaması: Suç Soruşturması

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İBB BAŞKANI GÖZALTINDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alındı. Soruşturma kapsamındaki dosyalarda toplam 106 şüpheli bulunuyor. Bu şüphelilerden 87’si gözaltında. Gözaltında bulunduğu süre zarfında sosyal medya platformu X’ten (Twitter) açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış” diyerek yeni bir soruşturmanın açıldığını duyurdu.

KREŞ AÇMA SUÇUNUNU DEVAM ETTİRECEĞİZ

İmamoğlu’nun sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda, “Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum” ifadelerine yer verildi.

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