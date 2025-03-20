İmamoğlu’ndan Videolu Mesaj Gözaltı Sonrası Paylaşımı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE YÖNELİK SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör bağlantısı, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları çerçevesinde yürütülen soruşturmanın kapsamı genişliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Toplamda 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve şu ana kadar 87 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, İmamoğlu’nun bağlı olduğu İnşaat şirketine el konulduğu da ifade edildi.

İMAMOĞLU’NDAN HALKA SESLENİŞ

Gözaltında bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya aracılığıyla bir video paylaşarak destek arayışında bulundu. Videoda, “Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için.” şeklindeki sözleri dikkat çekti. Ayrıca izleyicilere, “Kendinize güvenin. Bu aziz millete güvenin. Güzel günlere olan inancınızı hiç yitirmeyin.” diyerek umut aşılamaya çalıştı. İmamoğlu, bu durumun üstesinden gelmek amacıyla mücadele ettiklerini ifade etti.

KAMUOYUNDA GÜÇLÜ ETKİ

İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından yaptığı bu mesaj, kamuoyunda büyük bir yankı buldu. Sosyal medya platformlarında binlerce kişi, İmamoğlu’na destek vererek dayanışma çağrısında bulundu. İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İmamoğlu’nun gözaltına alınması ile birlikte, birçok belediye başkanı ve çalışma arkadaşı da çeşitli suçlamalarla sabah saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu’nun evinde arama yapıldıktan sonra saat 10.00 civarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

SUÇLAMA DETAYLARI VE ŞÜPHELİLER

İmamoğlu hakkında iki farklı suçlama bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, İmamoğlu için ‘suç örgütü lideri’ ifadesi kullanıldı. Gözaltı kararı olan kişiler arasında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İPA Başkanı Buğra Gökce, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve sanatçı Ercan Saatçi de yer alıyor.