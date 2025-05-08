İmamoğlu’nu Ziyaret Eden Özel, Açıklama Yaptı

İMAMOĞLU ZİYARETİ VE AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret ettikten sonra önemli açıklamalarda bulundu. Özel, ziyaretiyle alakalı olarak “Kendilerini ziyaret ettim” diyerek ziyaretiyle ilgili bilgi verdi.

ÖZDAĞ’IN Sağlığı Hakkında Gelişmeler

Özel, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın rahatsızlandığını, doktor kontrolüne gitmesinin ardından hastaneye sevk edildiğini ifade etti. “Kendisini arkadaşlarım da takip ediyor. Sağlığını olumsuz etkileyen bu durumun bir an önce kalkmasını umut ediyoruz” dedi. Bununla birlikte, hem 19 Mart’tan sonra tutulan arkadaşları hem de benzer durumların hukuk açısından sorunlu olduğunu düşündüğünü belirtti.

TUTUKLULUKUN HUKUKSAL BOYUTU

Özel, günümüzde hukuk fakültelerinde tutuklamanın ilk etapta hak ihlali olarak değerlendirildiğini söyledi. “Bugün tutukluluk bir cezaya dönüştürülmüş durumda” ifadesini kullandı. Yapılan tutuklamaların soruşturma evresinin gizli olması gerekirken, kanıtların ortada olduğunu vurguladı. “Hiç sorulmamış sorular sorulmuş gibi servis ediliyor” diyerek hazırlanan davanın daha açık bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

DİJİTAL DARBE HAKKINDA DEĞERLENDİRME

Özel, 19 Mart darbesi ile bağlantılı olarak dijital darbe evresine dair endişelerini dile getirdi. “Dijital ayağını hayata geçirerek Sayın İmamoğlu’nun X hesabını kapatarak onunla mücadele etmeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu. İktidarın elindeki gücü haksız bir biçimde kullandığını ve tarihte benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıya olunduğunu savundu. Ayrıca, “Gözaltına almalar, terörden yolsuzluktan yargılamalar” ile güç gösterimi yapıldığını söyledi. Toplumun tepkisiyle bu süreci atlatacaklarını belirtti.

MASAK Raporu Üzerine Eleştiriler

Özel, iktidarın attığı adımlarla ve özellikle bazı kişilere ait hesaplara el koyarak algı yaratmaya çalıştıklarını ifade etti. “MASAK raporu ile hiçbir şeyi destekleyemediler. Utanç içindeler gerçekten ne yapacaklarını şaşırdılar” diyerek mevcut durumu eleştirdi.