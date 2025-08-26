Gündem

İmamoğlu’nun Avukatı Nusret Yılmaz Gözaltında!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelen yolsuzluk soruşturmasında dikkate değer bir gelişme yaşandı. Görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun uzun süre avukatlığını üstlenen Nusret Yılmaz, sabah saatlerinde Trabzon’da gözaltına alındı. Yılmaz’ın, İBB’ye yönelik rüşvet ve usulsüzlük iddiaları çerçevesinde sorgulanmak amacıyla İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi.

önceki tutuklamalar

Aynı soruşturma doğrultusunda geçtiğimiz ay İmamoğlu’nun diğer bir avukatı olan Mehmet Pehlivan da tutuklanmıştı. Yılmaz’ın, İmamoğlu ailesiyle çocukluk arkadaşlığı olduğu ve özellikle son dönemlerde açılan davalarda aktif bir rol üstlendiği biliniyor.

Trump Medya Grubu, CRO Stratejisi Kuruyor

ABD Başkanı Donald Trump, Trump Media'nın Cryptocom ile birlikte 6,42 milyar dolarlık CRO token hazine kuracağını duyurdu. Bu gelişme, kripto para piyasasında önemli bir etki yaratacak.
Gündem

“Terörsüz Türkiye Komisyonu 6. Kez Toplanacak”

Türkiye'nin terörsüz bir geleceği için oluşturulan komisyon, yarın altıncı toplantısını yapacak. Barolar Birliği temsilcileri de katılarak görüşlerini iletecek. Gelecek toplantıda ise 11 eski Meclis başkanı ağırlanacak.

