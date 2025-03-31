İmamoğlu’nun Babası Beddua Etti

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL, İMAMOĞLU AİLESİYLE BULUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan yolsuzluk soruşturmasının ardından Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Trabzon’da İmamoğlu ailesiyle bir araya geldi. Cevizli Köyü’nde, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ve oğulları Mehmet Selim ile Semih ile birlikte bayram namazını kılan Özel, namaz sonrasında İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim için başlattıkları imza kampanyasına katıldı.

BURUK BİR BAYRAM GEÇİRİYORUZ

Bayram namazının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, buruk bir bayram geçirdiklerini dile getirdi. Gözyaşlarını tutamayan Hasan İmamoğlu, “Kendi daha neşeli bir bayram olsun isterdi” diyerek duygusal anlar yaşadı. Oğluyla ayrı geçirdiği ilk bayram olduğunu açıklayan baba İmamoğlu, “Yazık, suçlamalara yazık, biz buna layık olmadık” ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

EKREM İMAMOĞLU’NUN MORALİ YÜKSEK

Silivri’deki ziyaretinde Ekrem İmamoğlu’nun morale yüksek olduğunu belirten Hasan İmamoğlu, “Çok metin, gayet iyi, çok moralli. Hak edilmeyen bir ceza, gasp, intikam duygusu…” şeklinde konuştu.

BABADAN BEDDUA

Baba İmamoğlu, affedilmez bir durumla karşı karşıya olduklarını ifade ederek beddua da etti. İmamoğlu, “Bizi bu kadar perişanlığa sürükleyenler, çoluk çocuğunun ciğerinden et yiyerek iyileşmeye uğraşsın ve iyileşemesin” sözlerini sarf etti.