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İmamoğlu’nun Babasına Ait Arazi Arandı

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ARAMA İŞLEMLERİ BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 23 Mart’ta tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait arazide arama işlemi gerçekleştirildi. Arama, Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Güre Mahallesi’nde meydana geldi.

JANDARMA EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Jandarma ekipleri bugün saat 15.00 sıralarında bölgeye intikal etti. Öncelikle çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra ekipler arazi içerisinde yaklaşık iki saat kadar arama yaptı. Arama işleminin ardından ekiplerin araziden ayrıldığı bildiriliyor.

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