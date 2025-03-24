İmamoğlu’nun Cezaevindeki İlk Fotoğrafı Çıktı

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU CEZAEVİNE GİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk defa cezaevinde geçiren İmamoğlu, İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne dün saat 16.00 sularında getirildi. İmamoğlu’nun o anlara ait bir fotoğrafı da gün yüzüne çıktı.

CEZAEVİNDE İLK İFTAR YEMEĞİ

Geceyi cezaevinde geçiren İmamoğlu, akşam yemeği olarak mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner ve şehriyeli bulgur pilavı tercih etti. Bunun yanında içecek olarak ayran sunuldu. Bugün akşam saatlerinde ise iftarını; et haşlama, şehriyeli pirinç pilavı, kaşar, hurma, kuru kayısı, revani tatlısı ve ayran ile açmayı planlıyor.

KOĞUŞUNUN DETAYLARI

Farklı kaynaklardan aldığımız bilgilere göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu anda 9 numaralı koğuşta kalıyor. Bu koğuşun büyüklüğü ise yaklaşık 12m2 civarında. İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alındıktan sonra iki ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı: Yolsuzluk ve kent uzlaşısı. Yolsuzluk soruşturmasının temelini, “CHP’de para sayma görüntüleri” oluşturuyor.

SUÇLAMALAR VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Olaya dair ifade veren tanıklar, İmamoğlu’nun birçok kişinin iş adamlarını para vermeye zorladığını ve bazı iş adamlarıyla iş birliği yaparak haksız kazanç sağladığı yönünde beyanlarda bulundu. Bu durumun ardından, başsavcılık 100 kişi hakkında bir soruşturma başlatırken, Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamalarıyla gözaltına alındı.