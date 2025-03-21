İmamoğlu’nun Danışmanı Ertan Yıldız Gözaltında

İMAMOĞLU GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla başlatılan bir soruşturma sebebiyle gözaltına alındı. Bu operasyon, belediye tarihine geçen bir durum olarak kayıtlara geçiyor. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 19 Mart’ta gözaltına alındı.

SORUŞTURMALAR NELERİ KAPSIYOR

Bu soruşturmalardan biri, “yolsuzluk” suçlamasıyla İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık dahil olmak üzere 100 kişiyi kapsıyor. Diğer soruşturma ise “terör” suçlamasıyla İmamoğlu ve Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan’ın da yer aldığı toplamda 6 kişiyi hedef alıyor. Bu operasyon çerçevesinde İBB Meclis İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız da gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi sayısı 88’e çıkarken, soruşturma süreci kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.

ERTAN YILDIZ KİMDİR?

Finans ve sanayi sektörlerinde uzun yıllar boyunca yöneticilik yapan Ertan Yıldız, 2019 yılında Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atanmıştı. İBB’deki görevi sırasında, stratejik planlama ve sanayi projeleri gibi konularda aktif bir rol üstlenerek belediyenin önemli figürlerinden biri olarak tanınmıştı.