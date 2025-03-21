İmamoğlu’nun Danışmanı Ertan Yıldız Gözaltında

GÖZALTINA ALINMA OLAYI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, gözaltına alındı. 2019 yılından bu yana İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını yapan Yıldız’ın gözaltına alınması, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı.

ERTAN YILDIZ’IN KİMLİĞİ

Finans ve sanayi alanlarında uzun yıllar yöneticilik yapan Ertan Yıldız, 2019 yılında Ekrem İmamoğlu tarafından danışmanlık görevine atanmıştı. İBB’deki görev süresince, stratejik planlama ve sanayi projeleri gibi alanlarda aktif bir rol üstlenmiş ve belediyenin tanınmış isimlerinden biri haline gelmişti.