İmamoğlu’nun ‘Diploma Davası’ Önemli Gelişme

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMASI VE TUTUKLANMASI

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gerçekleştirilen bir operasyonla gözaltına alındı ve 23 Mart’ta tutuklanarak Marmara Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Hakkında, üniversite diplomasının geçersiz olması ve bu belge üzerinden resmi kurumlara sahtecilik yapıldığı yönünde ciddi iddialar bulunuyor.

İDDİALAR VE CEZA TALEPLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamede, zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediyor. Savcılık, İmamoğlu’nun kamu görevlerine bu diploma ile başladığını ve bu sebeple sahtecilik eyleminin zincirleme nitelik taşıdığını ileri sürüyor.

İBB Hukuk Komisyonu ve İmamoğlu’nun savunma ekibi, dava duruşmasına yönelik avukatlara ve kamuoyuna çağrı yaptı. “Diploma gaspına karşı söz sırası İmamoğlu’nda” başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “12 Eylül Cuma günü saat 11.00’de Silivri’de, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin ceza davasının duruşması görülecektir. Tüm avukat meslektaşlarımızı ve hukuk insanlarını, bu tarihi ana tanıklık etmek için duruşmaya bekliyoruz.”

DURUMUN DEĞİŞTİĞİ VE TEPKİLER

Davanın ilk duruşmasının 11 Eylül 2025 tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yapılması bekleniyordu. Ancak duruşma, resmi bir gerekçe olmaksızın bir gün sonrası olan 12 Eylül’e ve Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ne alındı. Bu değişim, kamuoyunda ve savunma heyetinde “siyasi baskı” iddialarını yeniden gündeme getirdi. CHP Genel Merkezi ve İBB yetkilileri, dava süreciyle ilgili resmi bir açıklama yapmazken, bazı parti içindeki isimler durumu “hukuk dışı” ve “siyasi amaçlı” bir girişim olarak yorumladı. Parti kulislerinde, İmamoğlu’na yönelik bu sürecin, muhalefetin 2028 seçim stratejilerine doğrudan müdahale anlamı taşıdığı görüşü dillendiriliyor.