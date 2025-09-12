İmamoğlu’nun Diploma Davasında İlk Duruşma Bugün

İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMA VE TUTUKLANMA SÜRECİ

Ekrem İmamoğlu, 19 Mart’ta gerçekleştirilen operasyon sonrası gözaltına alınmış ve 23 Mart’ta Marmara Kapalı Cezaevi’ne tutuklanarak gönderilmişti. İddialar, İmamoğlu’nun üniversite diplomasının geçersiz olduğu ve bu belge üzerinden resmi kurumlara sahtecilik yapıldığı yönünde yoğunlaşmaktadır.

ZİNCİRLEME RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İmamoğlu hakkında zincirleme resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Savcılık, İmamoğlu’nun kamu görevlerine bu diploma ile başladığını, bu nedenle sahtecilik eyleminin zincirleme nitelik taşıdığını öne sürüyor.

İBB Hukuk Komisyonu ve İmamoğlu’nun savunma ekibi, dava duruşmasına yönelik avukatlara ve kamuoyuna çağrı yaptı. “Diploma gaspına karşı söz sırası İmamoğlu’nda” başlığıyla yapılan açıklamada, “12 Eylül Cuma günü saat 11.00’de Silivri’de, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin ceza davasının duruşması görülecektir. Tüm avukat meslektaşlarımızı ve hukuk insanlarını, bu tarihi ana tanıklık etmek için duruşmaya bekliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

DAVA TARİHİ VE YERİ DEĞİŞİKLİĞİ

Davanın ilk duruşmasının 11 Eylül 2025 tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yapılması bekleniyordu. Ancak duruşma, resmi bir gerekçe açıklanmadan bir gün sonraya, yani 12 Eylül’e, ve Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ne alındı. Bu değişiklik, kamuoyunda ve savunma heyetinde “siyasi baskı” iddialarını yeniden gündeme taşıdı. CHP Genel Merkezi ve İBB cephesi, dava süreciyle ilgili bir resmi açıklama yapmamış olsa da, parti içinden bazı isimler gelişmeleri “hukuk dışı” ve “siyasi amaçlı” bir sürecin parçası olarak değerlendirdi. Parti kulislerinde ise, İmamoğlu’na yönelik bu sürecin muhalefetin 2028 seçim stratejilerine doğrudan müdahale anlamı taşıdığı yorumları ön plana çıkıyor.