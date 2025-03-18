İmamoğlu’nun Diploması İstanbul Üniversitesi Tarafından İptal Edildi

İMAMOĞLU’NUN SKANDALLARI DEVAM EDİYOR

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olma çabasıyla öne çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli skandallarla gündemde kalmayı sürdürüyor. Son olarak Kıbrıs’taki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçişi sırasında uygunluk, usul ve kontenjan açısından tespit edilen usulsüzlükler yüzünden İmamoğlu hakkında ‘evrakta sahtecilik’ soruşturması başlatılmıştı.

DİPLOMASI GEÇERSİZ SAYILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine inceleme yapan İstanbul Üniversitesi, okullar arası geçişte yaşanan usulsüzlükler sonrası İmamoğlu’nun diplomasını iptal etti.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna yönelik ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapor üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, bu süreçte savcılığa ifade vermek üzere çağrıldı.

YÖK TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR AÇIKLANDI

İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddialarına dair açılan soruşturma kapsamında YÖK tarafından hazırlanan raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı’nın tanınırlık, yatay geçiş ve kabul işlemlerinin Yükseköğretim Kurulu kararlarına uygun olarak yapılmadığı ifade edildi.

ÜNİVERSİTE TANINIRLIĞI SORUNU

Raporda, “Yüksek Öğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 5’inci maddesinde yer alan şartları taşıdığı ancak 1990 yılında University College of Northern Cyprus’ın YÖK tarafından tanınan üniversiteler arasında olmadığı” bilgisi verildi. Bu bağlamda, ilgili üniversitenin tanınırlığının sadece 1993 yılında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından onaylandığı belirtildi.