İmamoğlu’nun Duruşması 26 Eylül’e Ertelendi

ECZANE AÇIKLAMALARI ÜZERİNE AÇILAN DAVA

Ekrem İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısında yürütülen soruşturmaları eleştirerek, aynı bilirkişinin sürekli olarak görevlendirildiği iddiasında bulundu. Bu açıklamaları nedeniyle “Bilirkişi ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamasıyla İmamoğlu hakkında davanın açıldığı ve 4 yıla kadar hapis cezası talep edildiği duyuruldu.

DURUŞMAYA KATILMADILAR

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmanın, kısa bir süre önce Çağlayan’dan Silivri’ye alınması İmamoğlu ve avukatları tarafından tepkiyle karşılandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de destek amacıyla yapmayı planladıkları mitingin iptal edildiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmadığı için, davanın duruşması 26 Eylül Cuma günü için ertelendi. İmamoğlu, 23 Mart’ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İDDİANAMEDEKİ DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanmış olan iddianamede, İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında belirttiği bazı soruşturma ve kamu davalarında görevli bir bilirkişiyi, soruşturma şüphelileri lehine yargılama yapmak üzere alenen hedef gösterdiği kaydedildi. İddianamede yer alan bilirkişi S.B., İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından çeşitli basın organları ve sosyal medyada hedef alındığını ve karalama kampanyasına maruz kaldığını belirtti. S.B., yasadışı bir işe imza atmadığını ve hem CHP hem de diğer partilere yönelik birçok davada bilirkişi olarak görev yaptığını ifade etti.

KAMUOYU OLUŞTURMA ÇABASI

İddianamede, İmamoğlu’nun basın toplantısında sadece bilirkişinin görev aldığı soruşturmalardan bahsetmeden, bağımsızlık ve tarafsızlık vurgusu yaparak kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaya çalıştığı belirtildi. Bu açıklamalarla İBB Başkanı’nın amacı, İstanbul Adliyesi ve diğer adliyelerde devam eden çeşitli soruşturma ve kovuşturmalara yönelik resmi bilirkişilik görevini etkilemek ve Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına müdahale etmeye çalışmak olarak değerlendirildi. İmamoğlu hakkında, “yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

BASIN TOPLANTISINDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

İmamoğlu, 27 Ocak’ta düzenlediği basın toplantısında, bir bilirkişiyi yanlı rapor hazırlamakla suçlayarak, “Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı’ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlar insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla da değil, belgeleriyle açıklayacağım.” şeklinde ifadeler kullanmıştı. İmamoğlu, hakkında açılan davalarda kendisine lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla olumsuz hale geldiğini ileri sürerek, kendisine karşı belirli bilirkişilerin sürekli atandığını ve açıkça bir art niyet olduğunu savundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu konuşmanın hemen ardından, İmamoğlu’nun sözleri nedeniyle bir soruşturma başlattı. Bilirkişinin gizli telefon görüşmesinin izinsiz olarak yayımlanması ve isminin açıklanması nedeniyle Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı; diğer bazı isimler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.