İmamoğlu’nun Gözaltı Durumu ve İBB Geleceği

İSTANBUL’DA GÖZALTINA ALMA OPERASYONU

İstanbul’da bu sabah saatlerinde gerçekleştirilen bir operasyonla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, “çıkar amaçlı suç örgütü lideri” iddiasıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ikinci açıklamada, İmamoğlu ve yardımcılarının “PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçunu işlediği öne sürüldü. Bu durum, İBB’ye kayyum atanabileceği tartışmalarını da gündeme getirdi.

SAVCILIKTAN ÇARPICI İDDİALAR

Savcılık, İmamoğlu’nun yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve bazı İBB yöneticilerinin “Kent Uzlaşısı” faaliyetleri çerçevesinde PKK/KCK’ya destek sağladığını ifade etti. Açıklamada, bu faaliyetlerin terör örgütüne yardım suçunu oluşturduğu vurgulandı. Eğer İmamoğlu ve Şahan hakkında tutuklama kararı çıkarsa, görevden alınmaları ve yerlerine kayyum atanması söz konusu olabiliyor.

KAYYUM ATAMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR

Türkiye’de kayyum uygulaması, 1 Eylül 2016’da yürürlüğe giren Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yasalaşmış durumda. Belediye Kanunu’nun 45. maddesine eklenen fıkraya göre, belediye başkanı veya meclis üyeleri hakkında “terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık” suçlarından soruşturma başlatılması ve görevden uzaklaştırılmaları durumunda İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanabiliyor. Atanan kişinin seçilme yeterliliğine sahip olması gerekiyor.

CHP’Lİ BELEDİYELERDE KAYYUM SEÇENEKLERİ

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda kayyum atama süreci daha önce de gündeme gelmişti. 30 Ekim 2024’te Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, “PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı” suçlamasıyla gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak görevden uzaklaştırılmış ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atanmıştı. Öte yandan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın “rüşvet” suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, Beşiktaş Belediye Meclisi yeni bir başkan seçebilmişti. Bu durum, suçun niteliğine bağlı olarak değişiklik gösteriyor: Terör suçlarında kayyum atanırken, diğer suçlarda meclis devreye girebiliyor.

TUTUKLAMA OLURSA NE OLACAK?

Savcılığın ikinci açıklamasında İmamoğlu ve Şahan’ın “PKK/KCK’ya yardım” suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Mahkeme bu isimler hakkında tutuklama kararı verirse, Anayasa’nın 127. maddesi ile Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddeleri gereğince görevden uzaklaştırılmaları ve yerlerine kayyum atanması gündeme gelebiliyor. Bu durumda İçişleri Bakanlığı, İBB ve Şişli Belediyesi için yeni görevlendirmeler yapabilecektir.

PİYASALARDA VE SİYASETTE TEBRİK BEKLEYİŞİ

İmamoğlu’nun gözaltına alınması, Borsa İstanbul’da bu sabah yaşanan sert düşüşle bağlantılı görülüyor. BIST 100 endeksinin yüzde 6,87 değer kaybetmesiyle devre kesici sisteminin devreye girmesi, piyasalardaki tedirginliği gözler önüne serdi. Siyasi kulislerde ise CHP’nin bu gelişmelere nasıl yanıt vereceği ve İBB’nin geleceğinin ne olacağı merakla bekleniyor.