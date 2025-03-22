İmamoğlu’nun İfade Detayları Ortaya Çıktı

İFADE İŞLEMİ TAMAMLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi’ne götürülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yapılan ifade işlemini tamamladı. İmamoğlu, 4.5 saat süren sorgusunda toplamda 121 sayfa ifade verdi. İlk sorulardan biri, “Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” oldu. İmamoğlu, bu soruya “Ben herhangi bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemiyorum” şeklinde yanıt verdi.

GEÇMİŞ BAŞKANLARIN TAKİBİ

İmamoğlu’na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihalelere ve sonuçlarına dair sorular yöneltildi. İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve geçmişteki belediye başkanları rahmetli Kadir Topbaş, sayın Ali Müfit Gürtuna ve sayın Recep Tayyip Erdoğan dahil geçmiş tüm belediye başkanları benim gibi ne ihalelere katılır ne de imza atar ne de sonuçlarını takip etmeye vakti vardır” dedi. İlgili kişilerle ilgili fotoğraflar gösterilerek tanıyıp tanımadığı sorulduğunda ise, İmamoğlu, “Aslında burada bulunmamın yegane sebebi hakkımda başlatılan bir siyasi müdahale ve mücadele modelidir” ifadesini kullandı.

MÜCADELE SÜRECEK

İmamoğlu, yıllardır devam eden bir mücadele içinde olduğunu belirterek, “Halkın iradesine saygı duymayan iktidar mensuplarının tarafıma yürütmüş olduğu müdahalelerin bir biçimiyle de şu an itibariyle karşı karşıyayım. 16 milyon İstanbullunun, İstanbul tarihindeki en yüksek üç oy oranına sahip bir biçimde seçim kazanmış birisine bu soruların sorulmasını halkın iradesine dönük sürecin bir parçası olarak görüyorum” dedi. İmamoğlu, devamında sorularla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıntılı yanıt vereceğini ancak gerekli gördüğü sorulara da yanıt vereceğini ifade etti.

Soruşturma çerçevesinde ifade veren gizli tanıkların beyanları hakkında 28 soru yöneltilen İmamoğlu, bu sorulara “Bu soruyu muhatap almıyorum” diyerek yanıt vermedi. Ayrıca, MASAK raporu ile ilgili sorulara, “Raporu görmediğim için sorunuzu anlayamıyorum” diye cevap verdi. HTS kayıtlarıyla ilgili bazı sorulara da İmamoğlu, “İkametim o tarihlerde Beylikdüzü’nde olduğu için oralarda baz vermem normaldir” yanıtını verdi.

RUH HALİNİ AÇIKLADI

İfadesine eklemek istediği bir şey olup olmadığı sorulduğunda, Ekrem İmamoğlu, “Gözaltına alındığım saatlerden, ifadeyi verdiğim şuna kadar hissettiklerimden ifade anında sorulan sorulardan sonra kendimi; milletimiz, şehrimiz ve ülkemiz adına çok daha kötü hissettiğimi ifade etmek isterim” dedi. Ayrıca sorulanların, kumpas ve mesnetsiz suç isnatlarıyla gözaltına alınmasının ülkenin itibarını zedelediğini ifade etti.

YASAL HAKLARIMI ARAYACAĞIM

Sadece kendi savunmasını yapmayacağını vurgulayan İmamoğlu, “Bu suç isnadını bana yükleyen ve 16 milyon İstanbullunun gözaltına alınmış bir Belediye Başkanı dönemini yaşatan bu insanlarla ilgili yasal tüm haklarımı hayatım boyunca arayacağımı, yargılanmaları için elimden geleni yapacağımı, milletimin huzurunda söz veriyorum. Yapacak çok işimiz var. Önce adalet, sonra demokrasi ve bu kavramlarla güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti sürecinin Cumhuriyetimizin 2. Yüzyılına kazandırmak olacaktır” ifadelerini kullandı. Ayrıca, terör soruşturması kapsamında da ifade vereceği bilgisini paylaştı.