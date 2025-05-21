İmamoğlu’nun Kayıp Telefonunu İtirafçı Buldu!

İMAMOĞLU HAKKINDA SÜRECEK OLAN YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu zanlılara yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma çerçevesinde suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak gibi ciddi suçlamalar yer alıyor.

CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Bu bağlamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, İmamoğlu’nun kayıp olan cep telefonu ele geçirildi. Bu telefonun emniyet birimlerinde detaylı incelemeye alındığı belirtiliyor.

İBB ÇALIŞANINDAN GELEN İTİRAF

Operasyon ile ilgili detayları CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ve DHA Genel Müdür Yardımcısı Tamer Özkay aktardı. Özkay, “Ekrem İmamoğlu’na iddia edilen cep telefonu, İmamoğlu gözaltına alınırken polise teslim ettiği telefon değil. Uzun süredir kullandığı telefon değil, 5 gün önce alınmış bir telefon” dedi. Ayrıca, tutuklanan bir kişinin etkin pişmanlık kapsamında ifadesinde, “Ben İmamoğlu’nun telefonunun nerede olduğunu biliyorum” dediğini aktardı.

Bu kişi, verdiği ifadede telefonun Beylikdüzü’ndeki evde olduğunu itiraf etti ve telefonun Burcu isimli bir kişiden teslim alındığını söyledi. Operasyondan sonra telefonun bulunmaması, bu önceden planlandığını ortaya koydurdu. Uzun yıllardır kullanıldığı ifade edilen bu telefon, dijital izler taşıdığı için oldukça önem arz ediyor. İBB’de önemli bir görevde olan çalışanının ifadesi üzerine polis harekete geçiyor.