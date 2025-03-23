İmamoğlu’nun Mahkemedeki İfadesi Açıklandı

İFADELERDEKİ ÖNEMLİ DETAYLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturması çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesi dikkat çekti. İmamoğlu, ifadesinde şu şekilde belirtti: “Ben bu hususta emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. O ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim; ama mahkeme anında elime geçen sevk yazısında, benden ifade alan savcının isminin olmadığı, farklı iki savcının isminin olduğunu gördüm.” İmamoğlu, ifade ettiği belgelerde PKK terör örgütü ile ilgili başka terör örgütlerine ait söylemler bulunduğunu belirterek, “Hepsi benim için çöp niteliğindedir.” dedi.

ADALETE TAHMİNDE BULUNDU

İmamoğlu, açıklamalarına devam ederek “Bu tür kişiler sadece bunları yazma marifetine sahip değil, muhtemeldir ki ülkemizin başına bela olmuş veya olacak terör örgütü deneyimlerine de sahip olduklarını düşünüyorum.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Adalet sistemine atılmış bir bombadır, tahribatı büyük olacaktır.” diyerek, Türk yargısına şu çağrıda bulundu: “Bu tür meslek namusunu, meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin.”

PAYLAŞTIĞI DEĞERLER

İmamoğlu, “Dolayısıyla suç isnadının bende zerre kadar kıymeti yoktur, yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir.” dedi. Vatan sevgisinin ve bayrak sevgisinin sorgulanamayacağını belirten İmamoğlu, “Benim milletime, vatanıma, bayrağıma olan sevgimi, bağlılığımı ölçek, aşağılayacak ya da terörle iltisaklı olacak diyecek kişi, anasının karnından doğmadı.” ifadelerini kullandı.

TUTUKSUZ YARGILANMA TALEBİ

İmamoğlu ifadesinde, “Dün de ülkemize zarar verenleri çok iyi bir noktadan gören yerden, beni doğuran anne ve baba, vatana ve millete faydalı olma düsturuyla büyütmüştür.” dedi ve Cumhuriyet değerlerine bağlı bir siyasetçi olduğunu vurguladı. “Hukuken ve vicdanen tüm kumpas içerikli iddiaları reddediyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum.” şeklinde ihtiyaç duyduğu adaleti dile getirdi.