İmamoğlu’nun Mahkemeye Verdiği İfade Açıklandı

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturması çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesi gün yüzüne çıktı. İmamoğlu, ifadesinin başında, “Ben bu hususta emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. O ifadem doğrudur, aynen tekrar ederim; ama mahkeme anında elime geçen sevk yazısında, benden ifade alan savcının isminin olmadığı, farklı iki savcının isminin olduğunu gördüm” şeklinde konuştu. Üzerinde durduğu konulardan biri de, kendisine yöneltilen suçlamalar ile ilgili olarak, “Sayfalarca PKK terör örgütü, hiç ilgilenmediğim KCK, HDK vesaire kısaltmalarla geçen farklı dergilerde farklı terör örgütlerinin söylemlerinin dizildiği, tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran iki savcının suç isnadı görmekteyim. Hepsi benim için çöp niteliğindedir. Bütün bunları benim için yazan ve terör örgütü üyeliğini ortaya koyan kişiler meslek şereflerini, meslek namuslarını kaybetmiş kişilerdir” dedi.

İMAMOĞLU’NUN ADLET SİSTEMİNE YAPTIGI YORUMLAR

İmamoğlu ifadesinin devamında, “Bu tür kişiler sadece bunları yazma marifetine sahip değil, muhtemeldir ki ülkemizin başına bela olmuş veya olacak terör örgütü deneyimlerine de sahip olduklarını düşünüyorum” dedi. Ayrıca, bu durumu, “Adalet sistemine atılmış bir bombadır, tahribatı büyük olacaktır. Yüce Türk yargısına ve on binlerce namuslu yargıç ve savcımıza sesleniyorum ki, bu tür meslek namusunu, meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin” ifadeleriyle vurguladı. İmamoğlu, bu kişilerin, Ramazan ayında kul hakkını aşarak millete ve vatana ihanet ettiklerini belirtti.

VATAN SEVGİSİ VE GENCİLERLE GELECEK VURGUSU

İmamoğlu, “Dolayısıyla suç isnadının bende zerre kadar kıymeti yoktur, yazdıkları her sayfa çöp niteliğindedir” ifadelerini kullanarak, vatan sevgisinin, bayrak sevgisinin ve 86 milyon insanın barış içinde yaşayacağı bir ülke hayalinin önemini dile getirdi. İmamoğlu, “Benim milletime, vatanıma, bayrağıma olan sevgimi, bağlılığımı ölçek, aşağılayacak ya da terörle iltisaklı olacak diyecek kişi, anasının karnından doğmadı” şeklinde sert bir cevap verdi.

TUTUKSUZ YARGILANMA TALEBİ

Son olarak, ifadesini sürdüren İmamoğlu, “Dün de ülkemize zarar verenleri çok iyi bir noktadan gören yerden, beni doğuran anne ve baba, vatana ve millete faydalı olma düsturuyla büyütmüştür” dedi. Cumhuriyet değerlerine bağlı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Ben, Cumhuriyetin İkinci yüzyılında gençleriyle tarih yazacağı bir döneme imza atmaya kararlı bir siyasetçiyim” dedi. Ayrıca, “Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” diyerek, hukuken ve vicdanen tüm kumpas içerikli iddiaları reddettiğini belirtti.