İmamoğlu’nun Savcılık İfadeleri Ortaya Çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamındaki ifadeleri kamuoyuna açıklandı. Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nda 10 sayfalık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nda ise 2,5 saat süreli bir ifade veren İmamoğlu, kendisine yöneltilen suçlamalara sert yanıtlar verdi. İşte İmamoğlu’nun savcılık ifadesinde söyledikleri ve suçlamalara verdiği yanıtlar.

SAVCILIK SORULARINA CEVAPLAR

Savcılık İmamoğlu’na “kent uzlaşısı” kavramını ve terör kaydı bulunan 18 kişinin CHP listelerinden meclis üyeliği için aday gösterilmesini sordu. İmamoğlu, “Kent uzlaşısı ifadesinin DEM Parti söylemi olduğunu biliyorum. Bu konu hakkında sorular DEM Parti yöneticilerine yöneltilmelidir” dedi. 2024 yerel seçimlerinden bir ay önce DEM Parti’den CHP’ye geçen 18 kişinin listelerde yer almasına dair, “39 ilçede bin 500’e yakın meclis üyesinin kim olduğunu bilmem mümkün değil. Bu isimler İlçe Seçim Kurulu ve YSK tarafından onaylandı. Bu aşamada başlayan soruşturma siyasi bir müdahaledir” ifadesinde bulundu.

Başka bir soruda ise, “Terör örgütlerinde akrabanız veya yakınınız var mı?” sorusuna “Ailemin ve şahsımın etrafında terörle ilgili kimse barınamaz. Bu soruyu zul kabul ederim” diyerek tepki gösterdi.

Gizli tanık “İlke”nin, “DEM Parti’nin CHP’yi desteklemesi için para trafiğini Murat Ongun’un sağladığı” iddiaları hakkında İmamoğlu, “Gizli tanık uygulamasını ve beyanlarını kabul etmiyorum. Bunlar yalan ifadelerdir ve uydurmadır” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Reform Enstitüsü’nün planlandığını ancak henüz aktif olmadığını belirtti.

Yolsuzluk soruşturmasında, savcılık İmamoğlu’na bazı şüphelilerle çektirilmiş fotoğrafları göstererek ilişkileri hakkında sorular yöneltti. İmamoğlu, “Fotoğraflarla soru sormak uygun değil. Tanıdığım insanları hatırlamak benim güçlü yanımdır. Ancak listeli fotoğraflar benim için uygun bir yöntem değil” yanıtını verdi. Sarıyer’deki bir yeşil alanla ilgili kamulaştırmaya dair de, “Bu, belediyenin halk için yaptığı bir kamulaştırmadır. Arazi İş Bankası’ndan alınmıştır, tekrar araştırılmasını talep ediyorum” dedi.

İmamoğlu, gözaltı sürecini “ahlak sınırlarını aşan, yargı tacizi” olarak değerlendirerek, “19 Mart’ta gözaltına alınmamı kınıyorum. MASAK raporları hatalı, sakat iddialarla dolu” diyerek hukuki yollardan hakkını arayacağını söyledi.

Ayrıca, “Kent uzlaşısı ne anlama geliyor? DEM Parti, CHP’yi destekleyerek yer almış insanlar arasında” sorusuna “Bu, İlçe Seçim Kurulu ve YSK’ya bildirilen listelerde zamanında bulunmasıyla alakalıdır. Bahsi geçen soruşturmanın başlaması bir siyasi müdahale” şeklinde cevap verdi.

İmamoğlu, gizli tanık beyanlarını da reddederek, “Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Ben halkın iradesine bağlı bir kişiyim” dedi. En son olarak, soruşturmanın ve yargı sürecinin Türkiye’nin itibarına zarar verdiğini savunarak, “Milletimiz bu haksızlığa karşı gereken cevabı mutlaka sandıkta verecektir” diyerek ifadesini tamamladı.