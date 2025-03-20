İmamoğlu’nun Vekaleti Nuri Aslan’a Verildi

İMAMOĞLU’NDAN RESMİ BELGE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, el yazısıyla hazırladığı resmi belgeyi İstanbul Valiliği ve ilgili birimlere gönderdi. Belgede, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi işlemlerinin akamete uğramaması için bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı vekaleti görevinin, Meclis Üyesi Sayın Nuri Aslan tarafından yürütüleceğine dair İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından gönderilen ilgili yazı ekte sunulmaktadır” biçiminde ifadeler bulunuyor.

USULSÜZ İHALELER TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yürütülen 200’den fazla konser, reklam ve açık hava reklam ihalesinde usulsüzlükler tespit etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri iki aylık teknik ve fiziki takip sonucunda hazırladıkları raporlarla, MASAK tarafından 6 ayrı raporun hazırlandığını belirtti.

SORUŞTURMA HAKKINDA SON DURUM

Soruşturmanın devamında 87 şüpheli gözaltına alındı, 10 kişi firari durumda ve 7 şüphelinin yurt dışında olduğu saptandı. Ayrıca, “PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla yürütülen ayrı bir soruşturma çerçevesinde İmamoğlu’nun ifadesinin alınacağı öğrenildi.