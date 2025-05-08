İmamoğlu’nun X Hesabı Neden Kapatıldı?

İMAMOĞLU’NUN HESABINA ERİŞİM ENGELİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması nedeniyle Silivri Cezaevi’nde tutulurken, X hesabına Türkiye’den erişim mahkeme kararıyla engellendi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, 24 Nisan 2025 tarihli kararında, “TCK 214 kapsamında suç işlemeye tahrik” şüphesiyle bu engelli uygulamayı gerekçelendirdi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından gerçekleştirilen bu erişim engeli, 8 Mayıs 2025 itibarıyla aktif hale geldi.

TCK 214 ŞÜPHESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun X hesabı üzerinden 24 Nisan 2025’te paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Bu paylaşımın, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 214. maddesinde yer alan “suç işlemeye alenen tahrik” suçunu oluşturabileceği öne sürüldü. DMM’nin yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun tutuklu olduğu süreçte hesabından yapılan paylaşımların, “kamu düzenine zarar verebilecek nitelikte” olduğu belirtildi. Sadece ilgili içeriğin engellenememesi nedeniyle, hesabın tamamına erişim engeli getirildi. Sabah’a göre karar, 5651 Sayılı Kanun’un 8/A maddesi uyarınca alındı ve aynı gün BTK ile ESB’ye iletildi.

DMM’DEN VE BAŞSAVCILIKTAN YAPILAN AÇIKLAMALAR

DMM, sosyal medya hesabında “İmamoğlu’nun X paylaşımı suç işlemeye tahrik suçu oluşturabilir” ifadesiyle erişim engelini duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise, İmamoğlu’nun paylaşımlarının “suç örgütü propagandası” niteliğindeki içerikler olduğunu ve TCK 214’ün ihlal edildiğini ortaya koydu. Savcılıktan gelen açıklamada, “Hakkında mali ve terör nitelikli suçlardan soruşturma yürütülen ve görevden uzaklaştırılan, halen tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun X sosyal medya hesabında, TCK’nın 214. maddesini ihlal eden paylaşım yapıldığı” bilgisi verildi. Açıklamada, “Hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden, teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişim engellenemeyeceği gözetilerek, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 5651 Sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında engelleme kararı verilmiştir” denildi.