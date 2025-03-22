İmamoğlu Protestolarında 97 Kişi Gözaltına Alındı

PROTESTOLARDA GÖZALTILAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolar sırasında, Türkiye genelinde 97 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

POLİSİN ROLÜ

Yerlikaya, “Polislerimiz; sabır ve sağduyuyla Aziz Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, provokasyonlara, vandallığa geçit vermedi, vermeyecek. Sokakları, yaptıkları çağrılarla terörize etmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak” sözleriyle polislerin duruşunu vurguladı. Ayrıca bu geceki gösterilerle ilgili olarak 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Malına Zarar Verme ve Görevi Yaptırmamakiçin direnme suçlarından 97 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

GÜVENLİK KUVVETLERİ

Bakan Yerlikaya, “Huzur ve güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz gece gündüz demeden görevlerinin başındalar” diyerek, güvenlik kuvvetlerinin gösterdiği özveriyi de belirtti.