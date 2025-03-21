İmamoğlu Soruşturmasında Gözaltına Alınan İsimler

SORUŞTURMANIN KAPSAMINA DAİR DETAYLAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma sonucunda birçok kişi gözaltına alındı. T24 yazarı Eray Özer, bu konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme yaparak gözaltına alınan kişilerin isimlerini ve aralarındaki bağlantıları derledi. Listede iş insanları, belediye yöneticileri ve medya ile reklam sektöründen birçok isim bulunuyor. Özer, bazı şahısların uzun süredir hedef gösterildiğini ve kimileri hakkında bilgiye ulaşılamadığını ifade ediyor.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin detaylı listesini içeren bilgilere ulaşmak mümkün. Özer’in araştırması, CHP’nin kurultay sürecinde ortaya çıkan para sayma görüntülerinin ardından başlatılan soruşturmalarla bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Bu durum, sürecin daha da önem kazanmasına neden oluyor.