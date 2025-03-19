İmamoğlu ‘Suç Örgütü Kurma’ Suçlamasıyla Gözaltında

GÖZALTI KARARI VE İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMASI

CHP’de para sayma görüntüleri ve ‘Kent uzlaşısı’ soruşturmaları çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İmamoğlu, evinde yapılan arama sonrası polis eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İstanbul Valiliği, şehirde 4 gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladığını duyurdu.

EMNİYET GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

İmamoğlu’nun konutu çevresinde emniyet güçleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Gözaltı kararı verilen İmamoğlu, yaptığı ilk açıklamada, “Yılmayacağımı bilmenizi istiyorum” kelimelerini kullandı. Murat Ongun’un da gözaltına alındığı bilgileri geldi. 100’e yakın gözaltı kararı olduğu ve operasyonun Medya A.Ş. ve Kent Uzlaşısı ile bağlantılı olduğu belirtildi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Savcılık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Kamuoyunda ‘CHP’de para sayma görüntüleri’ başlığıyla paylaşılan video görüntüleri üzerine re’sen başlanılan soruşturma neticesinde, Ekrem İmamoğlu da dahil birçok kişi hakkında usulsüzlüklerin tespit edildiği” vurgulandı. Soruşturma kapsamında, İBB’nin iştirak şirketleriyle yapılan ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve suç örgütü oluşturulduğu ifade edildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHISLAR

Gözaltına alınan kişiler arasında İmamoğlu’nun yanı sıra Murat Ongun, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, ve diğer isimler yer alıyor. Soruşturma çerçevesindeki iddialar arasında, iş adamlarını para vermeye zorlamak, yolsuzluk ve rüşvet gibi eylemler bulunuyor.

İDDİALAR YALANLANDI

Başsavcılık, İmamoğlu’nun anayasal düzeni ortadan kaldırmak suçlamasıyla gözaltına alındığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Açıklamada, “Bu tür iddialar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU’NUN DANIŞMANINDAN MESAJ

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından gözaltına alındığını ve “Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı engelleyeceklerini sanıyorlar” ifadesini paylaştı. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de durumu takip edeceğini belirterek, İmamoğlu’nun konutuna 20 araç dolusu kolluk kuvvetinin geldiğini bildirdi.