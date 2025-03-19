İmamoğlu ve 105 Kişinin Gözaltı Haberi Dünya Gündeminde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) sabah saatlerinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 105 kişi gözaltına alındı. Bu gelişme, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik atmosferini sarstığı gibi, dünya basınında da geniş yankı buldu. Uluslararası medya, İmamoğlu’nu “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü rakibi” olarak nitelendirirken, gözaltı kararını siyasi bir manevra olarak değerlendirdi ve Türkiye’deki durumu detaylandırdı.

FINANCIAL TIMES: GÖZALTINA ALINDI

Financial Times, haberi “Recep Tayyip Erdoğan’ın en büyük rakibi Türk polisi tarafından gözaltına alındı” başlığıyla yayımladı. Gazete, İmamoğlu’nun siyasi duruşu sebebiyle bir dizi soruşturma ile karşı karşıya olduğunu kaydederken, hükümeti yargıyı siyasi bir araç olarak kullanmakla itham ettiğini aktardı. Haberde, “Türkiye’nin en popüler siyasi figürlerinden biri olan İmamoğlu, bir yıldan kısa süre önce 16 milyonluk İstanbul’un belediye başkanlığını açık ara kazandı. Kamuoyu yoklamaları, onu Erdoğan’ın önünde gösteriyor” ifadelerine yer verildi. Bunun yanında, İmamoğlu’nun CHP’nin 2028 cumhurbaşkanlığı seçimi için tek aday olabileceği ve diplomasının iptal edilmesiyle yarıştan engellenme tehlikesi taşıdığına da dikkat çekildi.

BLOOMBERG: CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMA YOLUNDA TUTUKLANDI

ABD merkezli Bloomberg, “Erdoğan’ın baş rakibi İmamoğlu gözaltına alındı” başlığıyla haberi duyurdu. İmamoğlu’nun geçen yıl İstanbul seçimlerinde Erdoğan’ın adayı yenerek cumhurbaşkanlığı için en güçlü aday haline geldiğini belirten gazete, “Pazar günü CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilmesi bekleniyordu” dedi. Gözaltının, yedi yıldan fazla hapis ve siyasi yasak içeren davaların ardından geldiğini hatırlatıp, sürecin ciddiyetine vurgu yaptı.

CNN: MUHALEFETE YÖNELİK BASKI ARTIKCA ARTMAKTADIR

CNN, haberi “Erdoğan’ın baş rakibi” perspektifiyle ele alarak, eleştirmenlerin gözaltıyı “siyasi bir operasyon” olarak yorumladığını aktardı. “Bu adım, Erdoğan’ın geçen yılki yerel seçim yenilgisinden sonra muhalefete yönelik baskıyı artırdığının bir göstergesi” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi hatırlatılarak, “Lisans diploması olmayan biri cumhurbaşkanı adayı olamaz” denildi.

THE GUARDIAN: ERDOĞAN SEÇİMİ KAYBETMEK ÜZERE

İngiliz The Guardian, “Erdoğan’ın en önemli rakibi, diploması iptal edildikten bir gün sonra gözaltına alındı” başlığıyla haberi verdi. CHP’nin 23 Mart’ta İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak belirlemeyi planladığına dikkat çekilirken, “2028’de gerçekleştirilmesi öngörülen seçimler erken bir tarihe alınabilir” yorumu yapıldı. Teneo’dan Wolfango Piccoli, “Diploma iptali, Erdoğan’ın seçimle zafer elde edemeyeceğini anladığını gösteriyor” sözleriyle habere katkıda bulundu.

LE MONDE: SİYASİ ATMOSFER DEĞİŞİYOR

Fransa’nın Le Monde gazetesi, “Erdoğan’ın büyük rakibi gözaltına alındı” başlığıyla olayı aktardı. İmamoğlu’nun 2028 seçimlerinde CHP’yi temsil etmek için tek aday olduğuna vurgu yaparken, “Türkiye’de erken seçim ihtimali de masada” dedi. Gazete, bu operasyonun Türkiye’deki siyasi atmosferi daha da gerdiğini belirtti.

FRANCE 24: DAVA GÖLGESİNDE BİR KARIYER

France 24, İmamoğlu’nu “Erdoğan’a meydan okuyabilecek en güçlü aday” olarak tanımladı ve “Kariyeri, siyasi nedenlerle açıldığı öne sürülen davaların gölgesinde kalıyor” ifadesini kullandı. Haberde ayrıca, Türkiye’de internet ve sosyal medya erişimlerine getirilen kısıtlamalar hakkında detaylı bilgilere de yer verildi.